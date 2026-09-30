Marcelo Ebrard viaja a reunión del G20 en EU en plena negociación comercial por el T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participa este miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre en la reunión de ministros de Comercio del G20, que se celebra en Milwaukee, Wisconsin, en un momento marcado por las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

La Secretaría de Economía informó que el funcionario mexicano llegó a la ciudad estadounidense para participar en las sesiones plenarias y sostener encuentros con representantes de distintos socios comerciales.

Entre los funcionarios con los que se prevén conversaciones se encuentra Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos y anfitrión del encuentro ministerial.

¿Qué temas discutirá el G20 en Milwaukee?

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos confirmó que la reunión abordará asuntos como la eliminación del trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro, la actualización del principio de nación más favorecida y el exceso estructural de capacidad productiva.

La agenda de este miércoles también contempla una reunión ministerial del Foro Global sobre Exceso de Capacidad del Acero, seguida por actividades con ministros de Comercio del G20 y una sesión de apertura encabezada por Greer.

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El debate sobre capacidad industrial resulta relevante para México por la integración de sus cadenas productivas con Estados Unidos y Canadá en sectores como acero, aluminio, automotriz, electrónica y maquinaria.

¿Qué busca México en la reunión comercial del G20?

La participación de Ebrard ocurre mientras México mantiene abiertas conversaciones con Washington por la relación comercial bilateral, la aplicación de aranceles a distintos sectores y el proceso de revisión del T-MEC.

Hasta el momento, la Secretaría de Economía no ha detallado la agenda específica que Ebrard abordará con Greer. Ambos funcionarios han participado en las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos durante los últimos meses.

El secretario de Economía, @m_ebrard, arribó a Milwaukee, Estados Unidos, para participar en la reunión de ministros de Comercio del G20.



Durante hoy y mañana, México estará presente en uno de los principales espacios de diálogo económico y comercial a nivel mundial. pic.twitter.com/BkdKAgJ75l — Economía México (@SE_mx) September 30, 2026

Ebrard también sostuvo acercamientos con representantes de otros mercados, entre ellos funcionarios de la Unión Europea, como parte de la estrategia mexicana para mantener y ampliar sus relaciones comerciales fuera de Norteamérica.

La reunión ministerial del G20 concluirá el jueves 1 de octubre, cuando se desarrollarán nuevas sesiones de trabajo y una conferencia de prensa encabezada por el representante comercial estadounidense.

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