Presidenta Sheinbaum atribuye a motivos electorales orden de arresto contra Raúl Castro en Florida

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que la orden de arresto emitida en Florida, Estados Unidos, contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, responde a intereses políticos relacionados con las elecciones estadounidenses de noviembre de 2026.

Durante su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la decisión de las autoridades estadounidenses de solicitar la detención del exgobernante cubano.

“Pienso que es político y tiene que ver también con la elección de noviembre”, respondió Sheinbaum, quien señaló que esta era su interpretación de los acontecimientos.

La presidenta agregó que la medida podría estar relacionada con la intención de obtener votos de distintos sectores del electorado estadounidense, aunque no presentó elementos adicionales para sustentar esa apreciación.

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¿Por qué Florida emitió una orden de arresto contra Raúl Castro?

La Fiscalía de Florida obtuvo una orden de aprehensión contra Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó el pasado lunes 19 de octubre que el exmandatario cubano enfrenta una acusación estatal por conspiración para cometer asesinato en primer grado.

Durante aquel incidente murieron cuatro personas después de que aeronaves militares cubanas derribaran los aviones civiles sobre aguas internacionales.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Castro, quien entonces se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, habría tenido responsabilidad en los hechos.

La nueva orden judicial se suma a las acusaciones federales presentadas previamente en Estados Unidos por el mismo caso.

Por su parte, Sheinbaum se limitó a expresar su opinión sobre el posible contexto electoral de la medida, sin pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones penales contra el exmandatario cubano.

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