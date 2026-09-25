EU evalúa unidades militares para posibles operaciones del Comando Sur; funcionarios vinculan planes con Cuba

El Ejército de Estados Unidos comenzó a evaluar la disponibilidad de unidades de apoyo que podrían quedar bajo el mando del Comando Sur en un plazo de entre 90 y 120 días, de acuerdo con un mensaje interno revisado por CBS News.

El documento no menciona expresamente a Cuba ni ordena el despliegue de tropas. Sin embargo, varios funcionarios estadounidenses consultados por la cadena, bajo condición de anonimato, señalaron que la solicitud forma parte de la planificación militar relacionada con posibles escenarios alrededor de la isla.

Hasta este viernes 25 de septiembre, no existe información pública que confirme una decisión de Washington para ejecutar una operación militar contra Cuba.

¿Qué unidades analiza Estados Unidos para el Comando Sur?

La Reserva del Ejército solicitó información sobre la posible disponibilidad de seis tipos de unidades que podrían ser requeridas dentro de cuatro meses.

Entre ellas se encuentran un batallón especializado en apoyo logístico, transporte, mantenimiento, combustible y suministros, además de un batallón de ingenieros y un mando expedicionario encargado de coordinar tareas logísticas.

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La solicitud también contempla una brigada médica, equipos para realizar cirugía de emergencia y atención de traumatismos cerca de fuerzas desplegadas, así como una brigada de Policía Militar.

El documento no especifica cuántos efectivos serían necesarios, cuál sería su destino ni qué tipo de operación respaldarían.

No hay orden de despliegue contra Cuba

Uno de los elementos centrales del reporte es que ninguna unidad ha recibido una orden de despliegue.

El análisis se limita, por ahora, a determinar qué capacidades podría aportar la Reserva del Ejército al Comando Sur, cuya área de responsabilidad incluye América Central, Sudamérica y el Caribe.

Un portavoz del Comando Sur evitó precisar posibles movimientos o calendarios y señaló a CBS News que el mando revisa de manera permanente sus necesidades operativas.

Cuba responde ante aumento de tensiones con Washington

El canciller cubano Bruno Rodríguez abordó esta semana las tensiones con Estados Unidos durante una entrevista con NBC News, en la que habló sobre las declaraciones del presidente Donald Trump ante Naciones Unidas, las relaciones bilaterales y la política estadounidense hacia la isla.

La información sobre los preparativos militares aparece después de meses de mayor presión política y económica de Washington sobre La Habana. Sin embargo, el contenido conocido del mensaje interno no permite concluir que Estados Unidos haya decidido emprender una acción militar contra Cuba.

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