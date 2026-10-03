Presidente Díaz-Canel felicita a Morena por sus 15 años y destaca vínculo político con Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, publicó este sábado un mensaje dirigido a Morena con motivo del 15 aniversario de la fundación del partido político mexicano.

A través de su cuenta de X, el mandatario cubano extendió sus felicitaciones a la organización y señaló que desde el Partido Comunista de Cuba (PCC) existe la disposición de mantener y profundizar los vínculos entre ambas fuerzas políticas.

El mensaje fue difundido el 3 de octubre, después de que Morena conmemorara 15 años desde su constitución como asociación civil, ocurrida el 2 de octubre de 2011.

Díaz-Canel acompañó su publicación con la etiqueta #15AñosMorena, además de mencionar directamente las cuentas oficiales de Morena y del Partido Comunista de Cuba.

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Cuba destaca cooperación con el partido mexicano

En su pronunciamiento, el presidente cubano planteó la continuidad de los vínculos de amistad y cooperación entre el PCC y Morena.

El mensaje se suma a otros intercambios políticos entre representantes cubanos y mexicanos. La felicitación fue retomada este sábado por distintos medios nacionales como un pronunciamiento relacionado con el aniversario de Morena.

Díaz-Canel ocupa además la secretaría primera del Partido Comunista de Cuba, por lo que su mensaje fue emitido tanto desde su posición como jefe de Estado como en representación de la organización política cubana.

Nuestras sinceras felicitaciones al @PartidoMorenaMx por los 15 años de su fundación.



Reiteramos desde el @PartidoPCC el compromiso de continuar profundizando los vínculos de amistad y cooperación entre nuestras organizaciones políticas.#15AñosMorena https://t.co/B1jyb9j0oZ — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 3, 2026

Morena cumple 15 años de su fundación

Morena conmemoró este octubre 15 años desde el inicio formal de su trayectoria como asociación civil. El aniversario ha generado distintos pronunciamientos y actividades relacionadas con la historia y evolución del partido.

En este contexto, la felicitación de Díaz-Canel coloca nuevamente en el debate público la relación política entre organizaciones de México y Cuba.

El mensaje publicado en redes sociales no anunció nuevos acuerdos ni compromisos específicos, sino que expresó la intención del PCC de continuar profundizando la cooperación y los vínculos de amistad con Morena.

IO