Cuba acusa a Estados Unidos de violar el derecho internacional por restricciones al comercio de combustible

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó al Gobierno de Estados Unidos de actuar contra el derecho internacional mediante restricciones comerciales y medidas que afectan el suministro de combustible a la isla.
En un mensaje publicado este jueves 8 de octubre en su cuenta de X, el canciller cubano cuestionó la autoridad de Washington para determinar qué países o empresas pueden comerciar con Cuba, invertir en su territorio o proporcionar asistencia a su población.
Cuba cuestiona restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos
Rodríguez sostuvo que las decisiones del Gobierno estadounidense no solo afectan a Cuba, sino que también tienen consecuencias para otros integrantes de la comunidad internacional.
El funcionario afirmó que Washington carece de autoridad para determinar la legalidad de las relaciones comerciales de terceros países con la isla y acusó a quienes respaldan estas medidas de contribuir al castigo colectivo que, a su juicio, enfrenta la población cubana.
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Asimismo, rechazó la imposición de un bloqueo naval y restricciones al suministro energético, al considerar que estas acciones contravienen las normas internacionales.
Canciller de Cuba rechaza inspecciones de embarcaciones en alta mar
El titular de Relaciones Exteriores también cuestionó las operaciones estadounidenses que incluyen la detención y revisión de embarcaciones en aguas internacionales.
En su publicación, criticó además los bombardeos y presuntas ejecuciones extrajudiciales contra personas que navegan en alta mar, así como las acciones que calificó como apropiación de recursos y territorios soberanos.
Las declaraciones se producen después de que autoridades estadounidenses informaron sobre el decomiso de aproximadamente 2.2 millones de litros de biodiésel que tenían como destino Cuba, por presuntas violaciones a las sanciones de Washington.
Rodríguez reiteró que su Gobierno considera que las restricciones estadounidenses carecen de sustento en el derecho internacional y defendió la facultad de Cuba para mantener relaciones comerciales con otros países.
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