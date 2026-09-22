Presidente Trump amenaza con usar fuerza militar en Latinoamérica si considera amenazados intereses de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes 22 de septiembre ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que su gobierno podría recurrir al poder militar estadounidense en Latinoamérica si considera que existen amenazas contra los intereses nacionales de su país.

Durante su discurso en Nueva York, Trump citó las acciones de Estados Unidos en Venezuela como ejemplo de la política que su administración mantiene hacia el continente americano y sostuvo que Washington no permitirá que amenazas contra su país se consoliden en la región.

“Si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos”, afirmó el mandatario durante su intervención.

La administración Trump ha reforzado durante 2026 las operaciones militares y antinarcóticos estadounidenses en el Caribe y América Latina, una política que la Casa Blanca presenta como parte de su estrategia de seguridad nacional.

Trump vuelve a lanzar señalamientos contra México y los cárteles

Dentro del mismo discurso, Trump volvió a referirse a México y afirmó que es el “epicentro de la violencia de los cárteles”.

El presidente estadounidense sostuvo que resulta inaceptable que su país comparta una frontera de aproximadamente 2 mil millas con un territorio que, desde su perspectiva, enfrenta un fuerte control de organizaciones criminales.

Noticia Destacada Donald Trump acusa en la ONU que México es el ‘epicentro’ de la violencia de los cárteles

“México debe recuperar el control de su territorio”, declaró Trump.

Estas afirmaciones corresponden a la postura expresada por el mandatario estadounidense y no constituyen por sí mismas una evaluación independiente sobre el nivel de control territorial ejercido por los grupos criminales en México.

Trump asegura que Cuba “caerá”

El mandatario también dedicó parte de su intervención a Cuba, donde pronosticó la caída del actual sistema político de la isla y reiteró que su gobierno busca un “cambio fundamental”.

La administración estadounidense declaró a principios de 2026 una emergencia nacional relacionada con Cuba y ha aplicado nuevas medidas económicas contra el gobierno cubano.

Trump afirmó que el gobierno de La Habana enfrenta una fuerte presión, aunque no explicó qué acciones adicionales pretende adoptar para provocar el escenario que pronosticó.

President Trump at the 2026 @UN General Assembly.



"We will not just speak of peace, prosperity, & justice here at the UN, we will stand for them... Together, we will build a future for our people that is brighter, more hopeful, & more magnificent than EVER BEFORE." pic.twitter.com/8dKMDlrfPW — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2026

Irán, Ucrania e inteligencia artificial entran en discurso de Trump

Trump defendió además las acciones militares de su administración contra Irán y reiteró que no permitirá que Teherán desarrolle armas nucleares. La guerra con Irán y sus consecuencias económicas y geopolíticas ocuparon una parte relevante de su intervención ante los líderes mundiales.

Sobre Ucrania, aseguró que Estados Unidos mantiene contactos con Rusia y Ucrania para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, aunque no presentó un calendario concreto.

El presidente estadounidense también rechazó la creación de un esquema internacional amplio para regular la inteligencia artificial, en contraste con el llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, para fortalecer la gobernanza multilateral de esta tecnología.

IO