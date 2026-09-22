Delegación de Cuba abandona Asamblea de la ONU tras discurso de Trump contra la isla

La delegación de Cuba abandonó este martes 22 de septiembre el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara críticas contra el gobierno de la isla durante su discurso en Nueva York.

Trump calificó a Cuba como un “Estado fallido” y aseguró que su administración busca un “cambio fundamental” en el país caribeño, una política que, dijo, está bajo la conducción del secretario de Estado, Marco Rubio.

“Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo”, afirmó el mandatario estadounidense durante su intervención.

¿Por qué la delegación de Cuba abandonó la Asamblea de la ONU?

La salida ocurrió después de que Trump endureciera su discurso contra La Habana y sostuviera que el gobierno cubano enfrenta una presión sin precedentes por parte de Washington.

El presidente estadounidense también acusó al gobierno de Miguel Díaz-Canel de mantener vínculos durante décadas con organizaciones comunistas y grupos de izquierda dentro de Estados Unidos.

Noticia Destacada Presidente Trump amenaza con usar fuerza militar en Latinoamérica si considera amenazados intereses de EU

Trump sostuvo además que “la libertad llegará a Cuba”, aunque no detalló durante su discurso qué nuevas medidas pretende aplicar contra la isla.

La administración estadounidense ya ha reforzado durante 2026 su política de presión económica y diplomática sobre Cuba. En enero, la Casa Blanca declaró una emergencia nacional vinculada con acciones del gobierno cubano y anunció medidas adicionales.

Cuba prepara intervención ante la ONU

Cuba tiene previsto participar formalmente en el debate general de la Asamblea General el próximo sábado, cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, suba a la tribuna.

Un día antes del inicio del debate general, Rodríguez acusó a Estados Unidos de utilizar la lucha contra el narcotráfico como argumento para incrementar su presencia militar en América Latina y el Caribe.

Delegación cubana se va de la ONU cuando Trump dice que van a caer.



Video cortesía @RAVEspanol pic.twitter.com/SSxCMZLX3r — Vacuna Woke (@vacunawoke) September 22, 2026

El nuevo episodio profundiza las diferencias entre Washington y La Habana, cuya relación bilateral continúa marcada por sanciones económicas, restricciones diplomáticas y acusaciones cruzadas.

El debate general de la 81 Asamblea General de la ONU se desarrolla del 22 al 28 de septiembre y reúne a más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno en Nueva York.

IO