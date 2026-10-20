Sheinbaum alcanza 69.3% de imagen positiva en América Latina, según encuesta de CB Global Data

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, registró un 69.3 por ciento de imagen positiva en la encuesta de octubre de 2026 de CB Global Data, resultado con el que se mantuvo por segundo mes consecutivo al frente de la clasificación de mandatarios latinoamericanos elaborada por la consultora.

El estudio, que evaluó la percepción ciudadana sobre los gobernantes de 18 países de América Latina, mostró un incremento de 0.3 puntos porcentuales en la valoración favorable de Sheinbaum respecto a septiembre, cuando obtuvo 69 por ciento.

La mandataria mexicana también registró un 27.6 por ciento de imagen negativa, mientras que el 3.1 por ciento restante correspondió a personas que no respondieron o no expresaron una opinión.

¿Qué presidentes registraron mayor imagen positiva en América Latina?

De acuerdo con la medición de CB Global Data, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo un 68.3 por ciento de valoración favorable y un 27.9 por ciento de opiniones negativas.

Por su parte, el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, alcanzó un 51.9 por ciento de imagen positiva, seguido de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con 51 por ciento.

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El director general de CB Global Data, Cristian Buttié, señaló que, pese a las diferencias ideológicas entre Sheinbaum y Bukele, ambos mantienen mecanismos de comunicación directa con la ciudadanía y han concentrado sus políticas en demandas consideradas prioritarias por sus respectivas poblaciones.

¿Qué mandatarios tuvieron menor valoración en la encuesta?

En el otro extremo de la medición, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, registró un 31 por ciento de imagen positiva y un 63.1 por ciento de opiniones desfavorables.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, obtuvo un 32.3 por ciento de valoración favorable, frente a un 60.9 por ciento de imagen negativa.

Entre los resultados también aparecen el presidente argentino Javier Milei, con un 36.1 por ciento de opiniones positivas, y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con un 45.3 por ciento.

📊 Con un 69.3% de aprobación, nuestra Presidenta @Claudiashein encabeza el ranking latinoamericano de mandatarios, de acuerdo con CB Global Data. El respaldo del pueblo es a ella y la 4️⃣transformación que encabeza 🙌🏽. https://t.co/LSmR3gJn1g — Emilio Ulloa Pérez (@EmilioUlloa) October 20, 2026

¿Cómo se realizó la encuesta de CB Global Data?

El levantamiento se efectuó del 5 al 8 de octubre de 2026 entre personas mayores de 18 años de distintos países latinoamericanos.

La consultora utilizó encuestas en línea con muestras nacionales de entre mil 959 y 3 mil 911 participantes por país.

Es importante señalar que el estudio mide la imagen de cada mandatario entre los ciudadanos de su propio país, por lo que los porcentajes no representan una votación conjunta de toda América Latina.

En el caso de México, la muestra fue de 3 mil 911 personas. Los resultados corresponden a una medición de percepción pública y no constituyen una evaluación directa del desempeño de los gobiernos.

IO