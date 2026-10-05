América Latina gira a la derecha: ¿qué aliados políticos le quedarían a México si Lula pierde Brasil?

El mapa político de América Latina atraviesa un nuevo giro hacia la derecha después de una serie de cambios de gobierno que modificaron el escenario que existía apenas unos años atrás, cuando las fuerzas progresistas controlaban buena parte de las principales economías de la región.

El episodio más reciente ocurrió en Brasil. Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta presidencial del 4 de octubre con 47.03 por ciento de los votos válidos, frente al 45.16 por ciento obtenido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ninguno alcanzó la mayoría absoluta, por lo que ambos disputarán la segunda vuelta el próximo 25 de octubre. Por ello, todavía no puede afirmarse que Brasil haya cambiado de signo político.

Sin embargo, el resultado adquiere relevancia para México porque Brasil y el Gobierno de Claudia Sheinbaum forman parte del reducido grupo de las principales economías latinoamericanas encabezadas actualmente por fuerzas de izquierda.

¿Qué países de América Latina están gobernados por la derecha?

Durante 2026, varios países que anteriormente tuvieron administraciones de izquierda cambiaron de orientación.

En Colombia, Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto después de derrotar al izquierdista Iván Cepeda. Su gobierno es identificado como de derecha y ha colocado la seguridad y la reducción del aparato estatal entre sus prioridades.

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Perú también cambió de rumbo con la victoria de Keiko Fujimori. La candidata de Fuerza Popular ganó la segunda vuelta con 50.135 por ciento de los votos frente al 49.865 por ciento de Roberto Sánchez y asumió para el periodo 2026-2031.

En Chile, José Antonio Kast gobierna desde marzo de 2026 con una plataforma conservadora centrada, entre otros asuntos, en seguridad, migración y economía de mercado.

A ellos se suman el libertario Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, Nayib Bukele en El Salvador, Nasry Asfura en Honduras, Laura Fernández en Costa Rica y Rodrigo Paz en Bolivia. Este último puso fin en 2025 a dos décadas de gobiernos vinculados al ciclo político iniciado por el Movimiento al Socialismo.

Paraguay, con Santiago Peña, y República Dominicana, con Luis Abinader, completan un bloque de gobiernos de orientación conservadora, liberal o de centroderecha, aunque existen diferencias importantes entre sus agendas.

¿México quedaría aislado si la derecha gana en Brasil?

No completamente, pero México tendría menos gobiernos ideológicamente cercanos entre las principales democracias latinoamericanas.

El caso más claro sería Uruguay, donde Yamandú Orsi gobierna desde marzo de 2025 como representante del Frente Amplio, coalición de izquierda. Por ello, Uruguay no forma parte del reciente giro conservador; por el contrario, permanece entre los gobiernos progresistas de la región.

#MañaneraDelPueblo. “La derecha es un movimiento político que está en contra del pueblo”, afirma la presidenta @Claudiashein y reflexiona sobre el papel de esta corriente ideológica en el país. https://t.co/WYrFVK6IUC — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 5, 2026

México también podría encontrar coincidencias políticas en determinados asuntos con el gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala, identificado con posiciones progresistas y reformistas, aunque sus prioridades y política exterior no son idénticas a las de Morena.

En el Caribe permanecen además gobiernos de centroizquierda o izquierda, mientras Cuba y Nicaragua conservan gobiernos identificados ideológicamente con esa corriente, aunque sus sistemas políticos y su relación internacional presentan características distintas de las democracias multipartidistas de México o Uruguay.

Así, una eventual derrota de Lula no dejaría a la presidenta Sheinbaum sin interlocutores regionales, pero sí reduciría el peso económico y diplomático del bloque progresista. Brasil es la mayor economía latinoamericana y, junto con México, uno de los países con mayor capacidad de influencia internacional.

Brasil puede modificar el equilibrio político regional

El escenario brasileño resulta especialmente relevante porque el balotaje todavía está abierto. El resultado de la primera vuelta mostró una ventaja de menos de dos puntos porcentuales para Bolsonaro, pero la decisión definitiva corresponde a la votación del 25 de octubre.

Analistas han señalado que una victoria de Bolsonaro acercaría a Brasil al grupo de gobiernos latinoamericanos con mayor afinidad política con la administración de Donald Trump, mientras la continuidad de Lula mantendría un contrapeso dentro de la región.

Más que un bloque uniforme, la región presenta actualmente una mayoría creciente de gobiernos de derecha con agendas diferentes / Especial

La fotografía continental, sin embargo, no responde únicamente a una división entre izquierda y derecha. Seguridad, crecimiento económico, inflación, migración y rechazo a los gobiernos en funciones han tenido un peso distinto en cada elección.

Por ello, más que un bloque uniforme, la región presenta actualmente una mayoría creciente de gobiernos de derecha con agendas diferentes, frente a un grupo progresista más reducido en el que México y Uruguay ocupan posiciones relevantes. Si Brasil cambia de signo político el 25 de octubre, ese desequilibrio ideológico sería todavía más marcado.

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