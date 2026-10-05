Sheinbaum Pardo acusa a sectores de derecha en EU de buscar intervenir rumbo a elección de 2030

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que existen sectores de la derecha dentro del Gobierno de Estados Unidos que, a su juicio, buscan influir en el rumbo político de México de cara a las elecciones presidenciales de 2030.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre un posible riesgo de injerencia estadounidense en futuros procesos electorales mexicanos.

Sheinbaum respondió que “la derecha internacional sí quiere intervenir”, aunque no presentó nombres ni pruebas específicas sobre esos grupos durante su respuesta.

La presidenta precisó que su señalamiento no está dirigido directamente contra Donald Trump, sino hacia determinados sectores conservadores dentro de su administración que, según sostuvo, buscan un cambio político en México.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre una posible intervención rumbo a 2030?

La declaración surgió después de que se le preguntara sobre denuncias de la izquierda brasileña acerca de una presunta intervención de Estados Unidos en las elecciones de ese país y sobre si un escenario similar podría presentarse en México.

Sheinbaum sostuvo que su Gobierno ha advertido de manera recurrente sobre posibles intentos de injerencia extranjera y vinculó esa preocupación con el proceso electoral mexicano de 2030.

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La Constitución mexicana establece actualmente disposiciones contra la intervención extranjera en procesos electorales. En septiembre, el propio Gobierno federal destacó reformas que contemplan la nulidad de elecciones cuando se compruebe injerencia del exterior.

Sheinbaum evita pronunciarse sobre elecciones en Brasil

La mandataria también evitó fijar una postura definitiva sobre los resultados de la primera vuelta presidencial en Brasil y señaló que esperará a que concluya el proceso electoral antes de emitir una valoración.

Sheinbaum afirmó además que no busca encabezar una articulación regional de fuerzas progresistas y sostuvo que esa tarea corresponde a los partidos políticos y otros espacios de organización.

#MañaneraDelPueblo. “Vamos a esperar el resultado de la segunda vuelta electoral” en Brasil, destaca @Claudiashein sobre los comicios en este país latinoamericano. https://t.co/1qFk7e6Dyx — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 5, 2026

Presidenta señala que su prioridad es gobernar México

Al ser cuestionada sobre los cambios políticos en América Latina, Sheinbaum reiteró que su prioridad es la conducción del Gobierno mexicano.

También expresó críticas contra sectores de la derecha mexicana e internacional, aunque esas afirmaciones forman parte de su valoración política. La presidenta sostuvo que, frente a cualquier intento de intervención externa, considera que el respaldo ciudadano constituye la principal defensa de su proyecto.

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