Sheinbaum responde a Monreal por falta de presupuesto para salud y educación: “Claro que hay recursos”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que existen recursos para atender las necesidades educativas del país, luego de ser cuestionada sobre las declaraciones del diputado Ricardo Monreal Ávila, quien habría advertido que el presupuesto sería insuficiente para cubrir los requerimientos de sectores como salud y educación.

Durante su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria aclaró que no había revisado las declaraciones del legislador ni conocía el contexto en el que fueron realizadas.

Sin embargo, destacó que su administración cuenta con recursos para ampliar la infraestructura educativa y permitir que más jóvenes continúen sus estudios.

¿Qué respondió Sheinbaum a Ricardo Monreal sobre el presupuesto?

La presidenta señaló que uno de los resultados recientes de su administración es el incremento de aproximadamente 400 mil estudiantes inscritos al bachillerato respecto al año anterior.

Explicó que conoció esta cifra el lunes 19 de octubre y expresó su satisfacción porque más jóvenes que concluyeron la secundaria decidieron continuar con su formación académica.

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Sheinbaum relacionó este aumento de la matrícula con los recursos destinados a la construcción y ampliación de planteles de educación media superior.

"Con los recursos que tenemos y los que se han dispuesto para nuevas escuelas, entonces cómo no, claro que hay recursos", afirmó.

Sheinbaum destaca ingreso de 400 mil jóvenes más al bachillerato

La mandataria consideró que el incremento de estudiantes representa un avance en las acciones para evitar el abandono escolar y ampliar el acceso a la educación pública.

Señaló que las inversiones realizadas en nuevos espacios educativos han permitido incorporar a más jóvenes al bachillerato nacional.

Aunque fue cuestionada sobre las necesidades presupuestarias de salud y educación, Sheinbaum no presentó un desglose de recursos para ambos sectores durante esta respuesta.

Finalmente, reiteró su optimismo por el crecimiento de la matrícula de educación media superior y sostuvo que su gobierno continuará destinando recursos a la apertura de nuevas escuelas.

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