Presidenta de México propone garantizar presupuesto para pueblos indígenas en la Constitución y reconocer sus tierras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso establecer en la Constitución un presupuesto permanente para los pueblos indígenas y afromexicanos, además de incorporar el reconocimiento de la propiedad comunal tradicional en la futura Ley General de Derechos de estas comunidades.

Durante la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural, realizada este lunes 12 de octubre de 2026 en Palacio Nacional, la mandataria destacó los avances en el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y señaló que las nuevas disposiciones legales deberán construirse mediante consultas con las propias comunidades.

Sheinbaum también defendió la importancia de conmemorar el 12 de octubre como el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en lugar de mantener la denominación tradicional de Día de la Raza.

Sheinbaum plantea garantizar recursos para pueblos indígenas en la Constitución

La presidenta destacó que, desde 2025, las comunidades indígenas y afromexicanas reciben recursos directos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

Explicó que en 2025 se destinaron cerca de 13 mil millones de pesos, mientras que en 2026 el presupuesto aumentó aproximadamente mil millones de pesos y para 2027 se contempla otro incremento similar.

Noticia Destacada Realizan en Felipe Carrillo Puerto consulta sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos

Ante ello, propuso que estos recursos queden garantizados en la legislación y, eventualmente, en la Constitución, para evitar que futuras administraciones eliminen esta asignación presupuestal.

"No es una dádiva, no es un apoyo, es justicia para los pueblos", expresó la mandataria.

Ley General de Pueblos Indígenas continuará en consulta

Sheinbaum informó que inicialmente se contemplaba presentar este lunes ante el Congreso la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Sin embargo, explicó que la iniciativa permanecerá en revisión debido a que las comunidades todavía tienen planteamientos pendientes.

La presidenta aseguró que el proyecto no será enviado al Congreso hasta que los pueblos indígenas y afromexicanos consideren concluido el proceso de consulta.

La legislación desarrollará los derechos reconocidos en la reforma al artículo segundo constitucional de 2024, que otorgó reconocimiento jurídico a estas comunidades como sujetos de derecho público.

Gobierno federal destina 6 mil millones de pesos a caminos artesanales

Durante su intervención, Sheinbaum informó que su administración asigna 6 mil millones de pesos anuales al programa de caminos artesanales, recursos que permitirán construir al menos 300 kilómetros cada año.

También destacó que actualmente existen 22 planes de justicia para pueblos indígenas, que contemplan acciones relacionadas con tierras, derechos de agua, infraestructura y servicios comunitarios.

Como ejemplo, mencionó la regularización de 47 mil hectáreas para el pueblo yaqui y la recuperación de derechos sobre recursos hídricos.

Sheinbaum propone reconocer la propiedad comunal tradicional

La mandataria planteó incorporar a la nueva Ley General una figura de propiedad comunal tradicional que permita a los pueblos indígenas administrar sus territorios conforme a sus propias formas de organización.

Explicó que esta propuesta busca reconocer mecanismos comunitarios distintos de los establecidos para las autoridades agrarias bajo la legislación vigente.

Finalmente, Sheinbaum sostuvo que la conmemoración del 12 de octubre debe reconocer la historia, la resistencia y las aportaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como traducirse en políticas públicas que garanticen sus derechos colectivos.

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