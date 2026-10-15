Diputados aprueban Ley de Ingresos 2027 por 10.6 billones de pesos; amplían beneficios fiscales a grandes contribuyentes

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, que contempla una recaudación de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos, además de ampliar los beneficios del Programa de Regularización Fiscal para permitir que grandes contribuyentes puedan acceder a estímulos sobre multas y recargos.

Durante la madrugada de este jueves 15 de octubre, el Pleno de San Lázaro avaló el dictamen en lo particular con 340 votos a favor, 109 en contra y ninguna abstención, tras incorporar una modificación propuesta por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

El documento, que forma parte del Paquete Económico presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue enviado al Senado de la República para continuar con su proceso legislativo.

¿Qué cambios aprobaron los diputados en la Ley de Ingresos 2027?

Uno de los principales cambios fue la eliminación del límite de 300 millones de pesos de ingresos anuales que restringía el acceso al Programa de Regularización Fiscal.

La modificación al artículo Vigésimo Primero Transitorio permitirá que personas físicas y morales, incluidos grandes contribuyentes, puedan acceder a estímulos fiscales para reducir multas, recargos y gastos de ejecución derivados de adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Noticia Destacada Ley de Economía Digital: Gobierno plantea pagos con CoDi sin comisiones y cuentas de hasta 135 mil pesos

Ricardo Monreal explicó que la medida no contempla condonar los impuestos adeudados, pues los contribuyentes deberán cubrir el monto principal para acceder a los beneficios.

"No hay condonación de impuestos, no hay exención de impuestos, pero sí hay estímulos fiscales en materia de recargos, multas y gastos de ejecución", afirmó.

El legislador sostuvo que el objetivo es facilitar la recuperación de adeudos, reducir controversias fiscales y fortalecer la recaudación.

Oposición cuestiona beneficios fiscales para grandes contribuyentes

Durante la discusión, diputados del PAN y PRI cuestionaron la constitucionalidad de la modificación y advirtieron que podría representar una condonación encubierta de adeudos fiscales.

El diputado Federico Döring, del PAN, consideró que la medida favorece a contribuyentes con créditos fiscales elevados, mientras que Emilio Suárez Licona, del PRI, sostuvo que la propuesta presenta problemas jurídicos.

Por su parte, legisladores de Morena defendieron que el cambio permitirá incorporar a más contribuyentes al esquema de regularización y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027. https://t.co/dCOYQKIo3T — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 15, 2026

¿Cuánto dinero espera recaudar México en 2027?

La Ley de Ingresos aprobada contempla recursos por 10.6 billones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, de los cuales aproximadamente 6.26 billones corresponderían a ingresos tributarios.

El documento también considera un endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones de pesos.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá ser discutido y votado por el Senado para continuar con el procedimiento constitucional.

La Cámara baja concluyó su sesión y convocó a los legisladores para el próximo martes 20 de octubre, a las 11:00 horas.

IO