Elementos de la Policía Estatal llegan al bloqueo de la carretera México-Toluca 

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (Policía Estatal) se desplegaron en el punto del bloqueo realizado por los colectivos de búsqueda, ubicado sobre la carretera y autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 48+200 en las inmediaciones de Plazas Outlet Lerma.

La presencia policial llegó tras reportar discusiones y jaloneos cuando automovilistas intentaron retirar cuerdas y pancartas para abrir paso por la fuerza. La afectación en la zona motivó la suspensión temporal de clases presenciales en el campus de la UAM Lerma y el cierre preventivo del Libramiento Nororiente por parte de la concesionaria.

Noticia Destacada Presidenta de México destaca reconocimiento de la ONU por acciones de búsqueda de personas desaparecidas

Policía llega al punto de bloqueo de la México-Toluca

El bloqueó comenzó durante el martes 20 de octubre de 2026 alrededor de las 11:00 horas; acumulando más de 28 horas y ha generado afectaciones principalmente los carriles con dirección a la Ciudad de México. Debido a los conflictos entre los colectivos y conductores, elementos de la policía llegaron al lugar.

El arribo policial a la zona busca brindar contención, resguardar la seguridad perimetral y evitar conatos de violencia tras los momentos de tensión registrados entre automovilistas y manifestantes que han exigido avances en las carpetas de investigación y un diálogo directo con el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

🚔 Arriban mujeres policías con escudos al bloqueo de la carretera México–Toluca. Un grupo de elementos de seguridad llegó a la altura de Plazas Outlet Lerma, donde colectivos de búsqueda mantienen una protesta por segundo día consecutivo para exigir avances en la localización de sus familiares desaparecidos. La presencia policial ocurre después de los altercados registrados entre manifestantes y automovilistas durante la mañana de este miércoles. Hasta el momento no se ha confirmado que exista una orden de desalojo. 📲 Sigue nuestras actualizaciones sobre la situación vial y el desarrollo de la protesta. #MéxicoToluca #Lerma #MadresBuscadoras #Edomex #TresPm — Tres PM (@trespm) October 21, 2026

Los inconformes mantienen un campamento con casas de campaña sobre los carriles centrales en dirección a la capital del país. El paso vehicular opera de manera intermitente mediante aperturas de un solo carril por periodos de 5 a 10 minutos cada hora, lo que ha generado filas kilométricas de vehículos particulares y unidades de carga.