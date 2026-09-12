Accidente en la México-Toluca deja dos muertos calcinados tras choque en Cuajimalpa

Un fuerte accidente registrado durante la madrugada de este sábado en la autopista México-Toluca dejó un saldo de dos personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados dentro de uno de los vehículos involucrados en el percance.

El choque ocurrió en dirección al Estado de México, a la altura de la zona comercial Patio Santa Fe, entre las calles Manuel Sandoval y Guillermo Haro, en la alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con los primeros reportes, los dos automóviles circulaban a una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora cuando se impactaron al tomar una curva.

Uno de los vehículos terminó incendiado

Después del impacto, una de las unidades volcó sobre la vialidad y su conductor salió proyectado hacia el pavimento. El segundo automóvil comenzó a incendiarse en plena carretera, lo que generó una importante movilización de los servicios de emergencia.

Tras recibir el reporte del accidente, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil, integrantes de la Guardia Nacional y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al sitio.

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Los cuerpos de emergencia atendieron al conductor del vehículo que volcó. El hombre presentó múltiples lesiones y fue trasladado en estado grave a un hospital para recibir atención médica.

Bomberos localizaron dos cuerpos calcinados

Mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el incendio, las llamas consumieron por completo el segundo automóvil.

Una vez que los bomberos lograron sofocar el fuego, localizaron en el interior de la unidad los cuerpos calcinados de un hombre y una mujer.

DOS PERSONAS MUEREN CALCINADAS EN LA MÉXICO-TOLUCA



Una pareja viajaba en un BYD cuando fue impactada por una camioneta Audi a la altura de Guillermo Haro, en Puerta Santa Fe.



Ambos vehículos salieron proyectados. La Audi terminó volcada y el BYD se incendió.



Dentro del… pic.twitter.com/TfJVanoKDz — Halcon (@HalconOnce) September 12, 2026

Las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y establecer las condiciones en las que circulaban ambos vehículos antes del impacto.

El siniestro provocó afectaciones en la circulación de la autopista México-Toluca durante las labores de emergencia y el retiro de los vehículos involucrados.

IO