La Marquesa en Estado de México luce paisaje invernal tras fuerte granizada que provoca caos vial

Una fuerte granizada cayó sobre la autopista México-Toluca, a la altura de La Marquesa, que pintó de blanco el famoso parque nacional y provocó fuertes inundaciones que afectaron el tránsito vehicular de la vía federal.

La Marquesa, ubicada en el Estado de México, es uno de los puntos más emblemáticos del Valle de Toluca y de toda la entidad, es el paso de miles de automovilistas que se desplazan a diario entre la Ciudad de México y la capital mexiquense.

Ante la granizada e inundaciones que se presentaron, los automovilistas que circulaban por la autopista vivieron un caos vial que los obligó a circular a muy baja velocidad, multiplicando el tiempo de su trayecto.

#Reportando ⛈️ | Fuerte #tormenta azotó La Marquesa en #Ocoyoacac. ⚠️



🧊🔴 La lluvia fue acompañada de #granizo, el cual quedó flotando sobre la carretera Mex-Tol debido a los encharcamientos acumulados en la vialidad.



⚠️ Condiciones advertidas en nuestro pronóstico matutino. pic.twitter.com/ileYJTTIHj — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 1, 2026

Al ser uno de los puntos más altos en el Valle de Toluca, la Marquesa se caracteriza por una de las zonas que registra las temperaturas más bajas y, cuando las condiciones se dan, algunas nevadas en la temporada invernal.

Por esta razón no es tan extraño que el parque nacional, que se encuentra en su punto más alto cerca de los 3 mil metros sobre el nivel del mar, luzca paisajes invernal al más puro estilo europeo cuando graniza y baja la temperatura.

No es la primera vez que sucede un evento como el de este martes, los mexiquenses y capitalinos, principalmente, que son los que más utilizan la autopista que atraviesa la Marquesa tienen historias para recordar cuando se han quedado varados durante horas, mientras esperan que el hielo se derrita y permita seguir transitando.

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Además, como es habitual en algunas ciudades del territorio mexiquense, después de una fuerte granizada, el cielo empieza a despejarse, sube la temperatura, inicia el deshielo y el sol brilla intensamente. Vivir las cuatro estaciones del año o todos los climas en un solo día es posible en Toluca y sus alrededores.

Recuerda manejar con precaución cuando se presentan condiciones meteorológicas extremas, con lluvia o neblina, además de reforzar la atención al volante en la autopista México-Toluca, una de las más desafiantes para los conductores por su trazado, curvas y nivel de dificultad.