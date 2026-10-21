Embajador Ronald Johnson ha ayudado a México en muchos temas: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué calificó como aliado de México al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, pese a las diferencias que ambos gobiernos han manifestado en asuntos relacionados con la soberanía nacional y las relaciones bilaterales.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 21 de octubre, en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el diplomático estadounidense ha contribuido a resolver distintos asuntos de interés para ambos países, entre ellos las restricciones impuestas por Estados Unidos al sector aéreo mexicano.

Sheinbaum detalló que Johnson participó en las gestiones para atender las sanciones que afectaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y las operaciones de aerolíneas mexicanas.

En ese proceso también intervinieron funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes mantuvieron conversaciones con autoridades estadounidenses.

Sheinbaum reconoce apoyo de Ronald Johnson en temas bilaterales

La presidenta afirmó que la colaboración del embajador permitió avanzar en la atención de asuntos que requerían coordinación entre México y Estados Unidos. Como ejemplo, mencionó el trabajo diplomático relacionado con las restricciones al transporte aéreo, cuya resolución representó un avance para ambas partes.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum revela qué habló con embajador de EU y empresarios; busca reducir aranceles a autos y acero

Asimismo, reconoció que el representante estadounidense ha contribuido a aclarar situaciones en las que existen diferencias de perspectiva entre los dos gobiernos.

Sin embargo, aclaró que la cooperación no significa que México comparta todas las posiciones de Washington. Como ejemplo, recordó las diferencias surgidas después de que Johnson realizara declaraciones sobre presuntos casos de corrupción en Sinaloa.

México mantendrá diferencias con Estados Unidos, afirma Sheinbaum

La mandataria sostuvo que su gobierno expresa directamente los desacuerdos con el diplomático, ya sea en reuniones personales o mediante el canciller mexicano.

Sheinbaum reiteró que México busca mantener una relación constructiva con Estados Unidos, siempre bajo principios de respeto a la soberanía nacional y protección de los derechos humanos de los mexicanos que viven en territorio estadounidense.

También pidió reconocer las contribuciones de los connacionales y evitar que México sea utilizado como tema político durante los procesos electorales estadounidenses.

La presidenta concluyó que la relación bilateral contempla tanto áreas de cooperación como diferencias que deben plantearse con claridad, sin que estas últimas impidan avanzar en asuntos de beneficio mutuo.

IO