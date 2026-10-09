Claudia Sheinbaum revela qué habló con embajador de EU y empresarios; busca reducir aranceles a autos y acero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que su reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y empresarios estadounidenses estuvo enfocada en temas comerciales, principalmente en las solicitudes del sector privado y las condiciones para la inversión en el país.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el encuentro se realizó el jueves 8 de octubre con representantes de la American Chamber, delegación que acudió acompañada por el diplomático estadounidense.

¿Qué habló Sheinbaum con el embajador Ronald Johnson?

Sheinbaum precisó que la reunión permitió atender las inquietudes de las empresas estadounidenses con presencia en México, además de explicar aspectos relacionados con la Ley de Ingresos.

La presidenta descartó que durante el encuentro se abordaran asuntos específicos de seguridad fronteriza, el presunto ataque con drones o la instalación de una academia policial en Querétaro.

Indicó que posteriormente sostendrá una reunión particular con Ronald Johnson para tratar otros temas de la relación bilateral.

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En el encuentro también participaron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, la empresaria Altagracia Gómez y representantes de compañías exportadoras, incluidas empresas del sector siderúrgico.

Sobre posibles inversiones, Sheinbaum señaló que su Gobierno proporcionará información conforme se concreten los anuncios.

Sheinbaum busca reducir aranceles de EU al acero y automóviles mexicanos

La presidenta reiteró que uno de los objetivos de México en su relación comercial con Estados Unidos es conseguir una reducción de los aranceles que todavía afectan a las exportaciones de automóviles y acero.

En materia de seguridad fronteriza, aseguró que existe una coordinación permanente entre las autoridades de ambos países, con respeto a la soberanía nacional.

Destacó que los cruces irregulares de personas hacia Estados Unidos han disminuido 98 por ciento, mientras que las incautaciones de fentanilo en territorio estadounidense registraron una reducción de 75 por ciento, cifras que atribuyó al trabajo conjunto.

También mencionó la realización de operativos de seguridad en ambos lados de la frontera y la colaboración para localizar y detener a personas buscadas por el FBI.

Finalmente, Sheinbaum sostuvo que la relación bilateral se desarrolla bajo los principios de integridad territorial, respeto a la soberanía, confianza mutua y coordinación sin subordinación.

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