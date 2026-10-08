Sheinbaum aborda temas de comercio, seguridad, inteligencia y migración con embajador Johnson

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, finalizó su reunión en Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y empresarios de la American Chamber of Commerce (AmCham) para dialogar sobre comercio, seguridad, inteligencia y migración.

El encuentro de dos horas concluyó con acuerdos para nuevas inversiones en el país y un balance constructivo respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En sus redes sociales, la mandataria dio detalles sobre este encuentro importante para la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

En Palacio Nacional, recibimos a integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, acompañados por el embajador Ronald Johnson. Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 8, 2026

"En Palacio Nacional, recibimos a integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, acompañados por el embajador Ronald Johnson".

"Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países", señaló.