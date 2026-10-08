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Sheinbaum aborda temas de comercio, seguridad, inteligencia y migración con embajador Johnson

La mandataria dio detalles sobre este encuentro importante para la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

1 min

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Sheinbaum aborda temas de comercio, seguridad, inteligencia y migración con embajador Johnson
Sheinbaum aborda temas de comercio, seguridad, inteligencia y migración con embajador Johnson

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, finalizó su reunión en Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y empresarios de la American Chamber of Commerce (AmCham) para dialogar sobre comercio, seguridad, inteligencia y migración.

El encuentro de dos horas concluyó con acuerdos para nuevas inversiones en el país y un balance constructivo respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En sus redes sociales, la mandataria dio detalles sobre este encuentro importante para la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

"En Palacio Nacional, recibimos a integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, acompañados por el embajador Ronald Johnson".

"Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países", señaló.