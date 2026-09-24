Presidenta Sheinbaum pide esperar a la FGR por caso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este jueves 24 de septiembre que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá informar los resultados de la investigación sobre los más de 59 millones de litros de combustible localizados en una terminal de almacenamiento en San José de Iturbide, Guanajuato.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que consultó directamente a la fiscal general, Ernestina Godoy, quien le indicó que continúa la revisión de los permisos y documentos relacionados con la empresa involucrada.

Por ello, Sheinbaum evitó adelantar si el combustible corresponde o no a hidrocarburo de procedencia ilícita.

“Hasta que la Fiscalía no cierre la revisión de todos los permisos”, respondió al ser cuestionada sobre si ya podía descartarse un caso de huachicol.

FGR mantiene revisión por 59 millones de litros de combustible

La investigación comenzó el 3 de julio de 2026, después de la detención de una persona que presuntamente descargaba diésel de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz.

Noticia Destacada Omar García Harfuch anticipa detenciones tras decomiso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato

Las diligencias posteriores derivaron en cateos en distintos puntos de Guanajuato, incluido un inmueble de San José de Iturbide donde fueron localizados más de 59 millones de litros de hidrocarburo, cuyo origen no había sido acreditado en ese momento, de acuerdo con la FGR.

En el operativo fueron asegurados 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación, además de combustible con características de gasolina regular, premium y diésel.

Sheinbaum evita pronunciarse sobre salida de delegado de FGR

La Presidenta también fue cuestionada sobre la salida de Juan Francisco Vera Ayala, quien encabezaba la representación de la FGR en Guanajuato.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó que la @FGRMexico sigue revisando los permisos de importación de la empresa involucrada en el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato, para determinar si se trata de una operación de huachicol. pic.twitter.com/QEYUpzqgiy — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 24, 2026

Sheinbaum no confirmó si su salida estuvo relacionada con el operativo y concentró su respuesta en la investigación sobre los permisos de la empresa.

Hasta este jueves, la FGR no había cerrado públicamente la investigación ni determinado de manera definitiva si los hidrocarburos localizados eran de procedencia ilícita.

IO