Omar García Harfuch confirma destitución de delegado de FGR en Guanajuato por anomalías en operativo de presunto huachicol

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este viernes 25 de septiembre que Juan Francisco Vera, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, fue destituido tras detectarse anomalías en el operativo relacionado con el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en San José de Iturbide.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en Villahermosa, Tabasco, García Harfuch explicó que el equipo de la fiscal general Ernestina Godoy encontró irregularidades en la forma en que se desarrolló y posteriormente se informó el operativo.

“Fue destituido porque el equipo de la fiscal general de la República encontró ciertas anomalías en este operativo”, afirmó.

¿Qué anomalías encontró la FGR en el operativo de Guanajuato?

García Harfuch señaló que uno de los problemas detectados fue que el operativo ocurrió aproximadamente dos semanas antes de que se hiciera público y que el volumen asegurado se informó sin haber concluido todas las verificaciones correspondientes.

El funcionario precisó que la FGR revisa ahora desde el primer aseguramiento toda la documentación entregada por las empresas relacionadas con el caso para determinar si existen irregularidades.

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El 17 de septiembre, autoridades federales y estatales informaron que durante un cateo en la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide, fueron localizados aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, además de diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación.

FGR revisa origen y legalidad del combustible

La investigación federal comenzó el 3 de julio de 2026, después de la detención de una persona que presuntamente descargaba diésel de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz.

A partir de ese caso se autorizaron distintos cateos en San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo y posteriormente San José de Iturbide. La FGR señaló inicialmente que no se había acreditado el origen de los más de 59 millones de litros localizados.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @SSPCMexico, @OHarfuch, señaló que el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato se dio a partir de realizar observaciones de informes hechos por parte de la Delegación y la Policía Estatal, dos semanas previas a la… pic.twitter.com/uCbsxv51Or — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 25, 2026

García Harfuch aclaró que la investigación continúa y que será la Fiscalía la que determine, con base en permisos, documentos y trazabilidad, si existe alguna conducta ilícita relacionada con el combustible.

La destitución de Vera ocurre después de varios días de versiones sobre su salida de la representación de la FGR en Guanajuato y de cuestionamientos sobre la forma en que se comunicó el aseguramiento.

IO