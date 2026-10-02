Trasladan al “Capitán Sol” al penal del Altiplano tras captura por caso de huachicol fiscal

Miguel Ángel “N”, alias “Capitán Sol”, “Sol” o “Mike”, fue trasladado este viernes 2 de octubre al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México, después de su detención en Zapopan, Jalisco.

El excapitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina es investigado por su probable participación en una organización vinculada con delitos en materia de hidrocarburos y con una presunta red de huachicol fiscal que operaba mediante aduanas marítimas.

Su traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad. De acuerdo con reportes periodisticos, el convoy salió durante la mañana desde instalaciones de la Marina en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo al penal federal.

¿Por qué fue detenido el “Capitán Sol”?

La Secretaría de Marina informó que Miguel Ángel “N” contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La captura ocurrió en Zapopan como resultado de trabajos de investigación, inteligencia y análisis de información técnica realizados en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Reportes periodísticos lo identifican como Miguel Ángel Solano Ruiz, un marino retirado señalado como uno de los presuntos operadores relevantes de una estructura dedicada al contrabando de combustibles.

¿Qué relación tiene con la red de huachicol fiscal?

Las investigaciones federales vinculan al “Capitán Sol” con una presunta red que habría facilitado el ingreso y distribución ilegal de hidrocarburos mediante aduanas marítimas.

El caso forma parte de una indagatoria más amplia que también ha alcanzado a exintegrantes de la Marina y funcionarios aduaneros. La investigación cobró fuerza después del aseguramiento, en marzo de 2025, de un buque con millones de litros de combustible en Altamira, Tamaulipas.

Fuentes citadas por distintos medios señalan que su localización requirió cerca de 300 días de trabajos de inteligencia, incluidos rastreos fuera de México.

“Capitán Sol” queda a disposición de autoridades federales

Una vez ingresado al Altiplano, Miguel Ángel “N” deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente por los delitos que le atribuye la Fiscalía.

Su detención representa un nuevo avance dentro de las investigaciones sobre la red de contrabando de hidrocarburos que autoridades federales han relacionado con operaciones de corrupción en puertos y aduanas.

La situación jurídica del exmarino será definida por un juez federal conforme avance la audiencia inicial y sean presentados los elementos de prueba de la FGR.

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