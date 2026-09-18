Presidenta Claudia Sheinbaum aclara paradero de Rafael Ojeda: “No está escondido” y niega investigación en su contra

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes 18 de septiembre que el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán “no está escondido” y sostuvo que, hasta ahora, no existe una carpeta de investigación ni una acusación penal en su contra.

La mandataria respondió al tema durante su conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato, después de ser cuestionada sobre la ubicación del almirante en retiro y sobre una solicitud para que comparezca dentro del proceso relacionado con el llamado caso de huachicol fiscal.

Sheinbaum explicó que la petición para llamar a declarar a Ojeda Durán proviene de la defensa de una de las personas detenidas y que corresponde a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial determinar cómo se desahogará esa diligencia.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Rafael Ojeda Durán?

“El exsecretario de Marina no está escondido”, afirmó la Presidenta, quien agregó que la fiscal general de la República le ratificó que no existe una investigación penal contra el exfuncionario.

Sheinbaum insistió en que Ojeda Durán está retirado y que su posible comparecencia forma parte de un procedimiento judicial, pero esto no significa que sea investigado o acusado de algún delito.

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El pasado 28 de agosto, la defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna afirmó que había solicitado la presencia de Ojeda Durán en una audiencia relacionada con el caso de huachicol fiscal y que la FGR no logró localizarlo para esa diligencia.

Caso de huachicol fiscal involucra a familiares del exsecretario

Fernando Farías Laguna, sobrino político de Rafael Ojeda, fue vinculado a proceso por su presunta participación en una organización relacionada con delitos en materia de hidrocarburos y permanece sujeto a prisión preventiva.

La defensa del exmarino solicitó que el antiguo titular de la Semar declarara como parte del proceso. De acuerdo con la versión difundida por su abogado, la citación no implica que Ojeda Durán tenga calidad de imputado.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein aseguró que es falso que el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, esté escondido ni enfrenta ninguna investigación en su contra. Además, detalló que, como exsecretario de Marina en retiro, percibe la jubilación que le… pic.twitter.com/fAShgBOqLZ — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 18, 2026

Meses antes, fuentes de la FGR también habían señalado que el exsecretario no estaba bajo investigación por este expediente.

Sheinbaum reiteró este viernes que será la Fiscalía y, en su caso, la autoridad judicial la que determine si el almirante comparece y bajo qué condiciones.

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