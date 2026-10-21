IMSS aprueba aumento salarial del 8% para trabajadores; anuncia basificación de casi 11 mil empleados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó un incremento salarial global del 8 por ciento para sus trabajadores, luego de alcanzar un acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), informó su director general, Zoé Robledo Aburto.

Durante una conferencia de prensa encabezada junto con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, el funcionario explicó que la nueva propuesta elevó el aumento originalmente planteado de 6.8 a 8 por cientp, después de que los trabajadores consideraron insuficiente el primer ofrecimiento.

Robledo detalló que el ajuste aprobado por el Consejo Técnico del IMSS se divide en 4 por ciento directo al salario tabular y otro 4 por ciento correspondiente a la ayuda para el pago de renta de casa habitación.

Señaló que es la tercera ocasión en 23 años que el incremento global alcanza el 8 por ciento, después de los ajustes registrados en 2024 y 2025.

¿Qué otros beneficios recibirán los trabajadores del IMSS?

El director general anunció que, de manera paralela al incremento salarial, la institución pondrá en marcha un plan integral para mejorar las condiciones laborales y fortalecer los servicios médicos.

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Entre las principales medidas se encuentra la basificación de 10 mil 939 trabajadores, incluidos empleados contratados durante la pandemia de COVID-19, principalmente personal de enfermería, médicos, camilleros, laboratoristas, técnicos de rayos X y personal de limpieza.

Asimismo, se contempla reforzar el suministro de medicamentos e insumos mediante una plataforma para reportar faltantes, además de modernizar los almacenes y las farmacias.

El programa también incluye la adquisición de equipo médico, como baumanómetros, termómetros, oxímetros y bombas de infusión, así como trabajos de mantenimiento en baños, sistemas de aire acondicionado, instalaciones de oxígeno y vestidores.

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¿Qué medidas implementará el IMSS para mejorar la atención médica?

Zoé Robledo adelantó que el plan también contempla realizar 31 mil cirugías adicionales durante turnos nocturnos y fines de semana, principalmente en procedimientos de cataratas, prótesis de rodilla y cadera, vesícula y hernias, entre otros.

Además, se ampliará de 72 horas a 30 días la vigencia de las recetas médicas, mientras que las agendas de citas permanecerán abiertas durante el cierre de año.

En los servicios de urgencias se reforzará el equipamiento y se implementarán mecanismos para informar oportunamente a los familiares sobre el estado de salud de los pacientes.

Robledo explicó que estas acciones serán presentadas esta semana ante el Consejo Técnico del IMSS, junto con los plazos y responsables de su cumplimiento en cada unidad médica.

Finalmente, sostuvo que el aumento salarial es financieramente viable gracias a medidas de ahorro, mejoras en los procesos de contratación, digitalización y mayores ingresos derivados del empleo formal, que alcanzó 22.9 millones de puestos registrados en septiembre.

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