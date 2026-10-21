Sheinbaum Pardo anuncia plan para aumentar salarios en el IMSS y modernizar sus servicios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentará una propuesta integral para mejorar los salarios de sus trabajadores y modernizar la operación del organismo, con el objetivo de fortalecer la atención a los derechohabientes.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 21 de octubre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que solicitó realizar una revisión exhaustiva de los gastos del Instituto para identificar áreas en las que sea posible reducir costos y destinar mayores recursos al incremento salarial del personal.

Sheinbaum señaló que el proyecto no se limitará a las remuneraciones, sino que también atenderá otras demandas de los trabajadores, entre ellas la disponibilidad de materiales e insumos necesarios para realizar procedimientos quirúrgicos.

IMSS presentará propuesta de aumento salarial para sus trabajadores

La mandataria adelantó que la dirección del Instituto daría a conocer los detalles del programa, elaborado a partir de un análisis de información financiera y operativa para determinar cómo mejorar las condiciones laborales del personal.

La iniciativa contempla beneficios para médicos, enfermeras, paramédicos y otros trabajadores que participan en los servicios de atención médica.

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Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal busca atender las necesidades del personal y garantizar que los pacientes reciban servicios oportunos y de calidad.

Sheinbaum plantea digitalización y reducción de trámites en el IMSS

Otro de los componentes centrales será la modernización administrativa del Instituto mediante herramientas digitales, la simplificación de procedimientos y la reducción de la burocracia.

La presidenta también destacó la necesidad de mejorar la operación de los almacenes y los mecanismos de distribución de medicamentos e insumos, a fin de garantizar que los productos lleguen a las unidades médicas cuando sean necesarios.

Aunque reconoció los esfuerzos realizados para adquirir y distribuir medicamentos a menores costos, afirmó que todavía existen áreas que requieren mejoras.

Finalmente, Sheinbaum señaló que el proceso deberá contar con la colaboración del sindicato del IMSS para superar prácticas administrativas arraigadas y avanzar en las transformaciones previstas.

Añadió que se dará seguimiento al programa, cuya finalidad será mejorar las condiciones del personal y fortalecer la atención a los derechohabientes.

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