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Pemex confirma dos trabajadores lesionados tras ataque armado en refinería de Minatitlán, Veracruz

La agresión ocurrió la noche del sábado en la entrada norte de la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán.

Por Redacción Por Esto!

11 de oct de 2026

1 min

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Pemex señaló que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos
Pemex señaló que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos / Especial


Dos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) resultaron lesionados durante un ataque armado registrado la noche del sábado en la entrada norte de una refinería ubicada en Minatitlán, al sur de Veracruz.

La empresa confirmó los hechos mediante un mensaje en el que informó que los trabajadores resultaron heridos, igualmente la colaboración con las autoridades correspondientes.

Tras la agresión se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables

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De acuerdo con los primeros reportes, los trabajadores se encontraban realizando labores de vigilancia cuando ocurrió la agresión.

Después de la agresión, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron a las inmediaciones de la refinería para resguardar el área. En el operativo participaron fuerzas federales y estatales.

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