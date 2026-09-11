Pemex activa contingencia por derrame reportado en Ciudad del Carmen, Campeche

Este viernes se ha informado que el Observatorio Permanente del Golfo de México, ha detectado un derrame en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), las cuales se encuentran al norte de Campeche.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, se ha revelado que el derrame se encuentra a 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen, esto el pasado jueves 10 de septiembre.

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“La mañana del día 10 de septiembre el Observatorio Permanente del Golfo de México reportó un incidente de derrame en instalaciones de Pemex, ubicadas a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche. En ese momento se activó el modo de observación continua y pronóstico de derrames de petróleo en el que participan diversos grupos”

Activan plan de contingencia ante derrame en el Golfo de México

Por ese motivo, la Secretaría de Marina (Semar), ha puesto en marcha el Plan Local de Contingencias para ayudar a Pemex en los trabajos de contención y recolección del crudo.

“La Secretaría de Marina activó el "Plan Local de Contingencias" por el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME), establecido en Ciudad del Carmen, en apoyo a Pemex en las labores de contención y recuperación de hidrocarburo mar adentro, para lo cual desplegó la Patrulla Oceánica ARM "Guanajuato" y cuatro embarcaciones, así como dos aeronaves y 255 elementos navale”

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Ahora se tienen tres modelos de simulaciones, los cuales han señalado que existe una probabilidad muy baja de que el crudo pueda llegar a la costa o una zona que sea de fácil acceso.

🚨Activan plan de contingencia por derrame de petróleo en el Golfo de México



La Secretaría de Marina activó un plan de contingencia tras reportarse un derrame en instalaciones de Pemex, a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche.



La fuga fue localizada en un… pic.twitter.com/oyC9hyvXV5 — Azucena Uresti (@azucenau) September 11, 2026

“De acuerdo con las simulaciones realizadas es muy poco probable que alcance la costa o alguna área sensible en este periodo. No obstante, los ejercicios que tienen como fin hacer predicciones continuarán ante la posibilidad de que, en los próximos 10 días, la deriva cambie de rumbo debido a la posible entrada de un frente frío”

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