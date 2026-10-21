Presidenta Sheinbaum se reúne con gobernadores y alcaldes para agilizar trámites y acelerar inversiones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que sostendría una reunión con gobernadores y presidentes municipales para acordar medidas que permitan simplificar trámites administrativos, facilitar las inversiones y agilizar la construcción de viviendas mediante el programa Vivienda para el Bienestar.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 21 de octubre, realizada en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el encuentro tendría como propósito identificar los obstáculos que enfrentan los gobiernos y establecer mecanismos de colaboración para acelerar distintos proyectos.

Sheinbaum señaló que la simplificación administrativa requiere la participación coordinada de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de reducir los tiempos de gestión y facilitar la ejecución de iniciativas prioritarias.

Sheinbaum busca reducir trámites para impulsar la inversión en México

La presidenta indicó que uno de los temas centrales será revisar los procedimientos que pueden agilizarse para generar mejores condiciones para la inversión en el país.

El propósito es que las autoridades federales, estatales y municipales trabajen de manera conjunta para resolver dificultades administrativas que puedan retrasar proyectos y limitar su desarrollo.

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La mandataria también destacó la importancia de facilitar los trámites relacionados con la construcción de viviendas, particularmente los vinculados con Vivienda para el Bienestar, uno de los programas prioritarios de su administración.

Reunión con gobernadores y alcaldes será privada

Sheinbaum precisó que el encuentro estaba previsto para las 13:00 horas y que tendría carácter interno, por lo que no sería una reunión pública.

Explicó que el objetivo sería dialogar directamente con las autoridades locales sobre los principales problemas que enfrentan y alcanzar acuerdos para avanzar en la simplificación de trámites.

La presidenta adelantó que el Gobierno federal ya cuenta con un sistema para incorporar estos procesos y que los detalles se presentarían posteriormente.

Con esta estrategia, la administración federal busca fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, facilitar la inversión y acelerar proyectos de vivienda mediante procedimientos administrativos más eficientes.

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