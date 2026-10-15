Presidenta Sheinbaum destaca crecimiento económico de México de 1.4% y aumento de 3.6% en actividad industrial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó dos indicadores económicos que muestran un avance en el crecimiento del país, durante el inicio de su conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La mandataria presentó cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ubican a México con un crecimiento económico de 1.4 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, así como datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reportan un incremento anual de 3.6 por ciento en la actividad industrial durante agosto.

México destaca en crecimiento económico entre países de la OCDE

Sheinbaum explicó que México se colocó entre los países con mayor crecimiento económico durante el segundo trimestre de 2026, por detrás de Irlanda, Israel, Eslovenia, Suiza, Lituania y Suecia, según la gráfica que presentó.

La presidenta señaló que este desempeño ocurre en un contexto internacional marcado por el incremento de los precios de los combustibles y los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Atribuyó parte del crecimiento mexicano al impulso de la construcción, particularmente mediante el programa Vivienda para el Bienestar y los proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria.

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También destacó el crecimiento de la industria electrónica, impulsada por la demanda estadounidense de componentes relacionados con la inteligencia artificial, así como la recuperación de algunas empresas del sector automotriz.

Actividad industrial de México crece 3.6% anual en agosto de 2026

La mandataria también resaltó las cifras publicadas por el Inegi, que muestran que la actividad industrial aumentó 0.6 por ciento mensual en agosto de 2026, mientras que, en comparación con el mismo mes de 2025, registró un crecimiento de 3.6 por ciento.

Sheinbaum sostuvo que estos resultados respaldan sus expectativas de un mejor desempeño económico durante el segundo semestre del año.

Además, señaló que el crecimiento debe acompañarse de una mejor distribución de la riqueza mediante los incrementos salariales y los programas sociales.

En ese sentido, mencionó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), según el cual México contribuyó con el 60 por ciento de la reducción de la población en situación de pobreza en la región entre 2014 y 2024.

La presidenta aseguró que el Plan México, la inversión en infraestructura y los proyectos energéticos permitirán mantener el impulso de la economía nacional.

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