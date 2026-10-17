Yucatán proyecta más de 49 mil viviendas en 39 municipios; Joaquín Díaz Mena anuncia avance del 68% de la meta sexenal

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que la entidad cuenta con 49 mil 280 viviendas proyectadas en 39 municipios, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, lo que representa aproximadamente el 68 por ciento de la meta sexenal de 70 mil casas.

Durante el evento encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este sábado 17 de octubre, en Umán, Yucatán, el mandatario estatal destacó que el programa busca ampliar el acceso a una vivienda para las familias de menores ingresos.

Díaz Mena agradeció la participación del Gobierno federal, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en el desarrollo de los proyectos habitacionales.

Vivienda para el Bienestar contempla 70 mil casas en Yucatán

El gobernador explicó que la meta de su administración es alcanzar 70 mil viviendas durante el sexenio, de las cuales 49 mil 280 ya se encuentran proyectadas en distintos municipios.

Señaló que el programa está dirigido principalmente a trabajadores y familias que anteriormente enfrentaban dificultades para adquirir una vivienda.

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Durante su intervención, mencionó el caso de una beneficiaria identificada como Tere, quien mostró su nueva casa y explicó que también será un espacio para sus hijos y nietos.

Díaz Mena sostuvo que la construcción de viviendas permitirá mejorar las condiciones habitacionales de familias que actualmente residen en inmuebles vulnerables ante fenómenos meteorológicos, como los huracanes.

Anuncian proyectos de agua y vialidades para Mérida

El mandatario estatal también informó que su administración trabaja en el proyecto Bienestar Metropolitano, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para atender los problemas de presión en el suministro de agua en Mérida y su zona metropolitana.

Asimismo, señaló que mantiene coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para mejorar las vialidades de la capital yucateca y los municipios conurbados.

Díaz Mena agregó que los desarrollos habitacionales en zonas costeras deberán considerar medidas de protección ambiental, particularmente para evitar afectaciones a los manglares y humedales.

Joaquín Díaz Mena pide apoyo a Sheinbaum para personal de salud

Durante el mismo evento, el gobernador solicitó a Claudia Sheinbaum agilizar la incorporación de trabajadores estatales de salud al IMSS-Bienestar, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y brindar mayor certeza sobre sus plazas.

También pidió facilitar el regreso a Yucatán de personal sanitario que, después de la pandemia de COVID-19, se trasladó a trabajar a Quintana Roo y Campeche.

El mandatario adelantó que la gira presidencial continuará con actividades relacionadas con el sector salud, particularmente el fortalecimiento de consultorios de primer nivel de atención y la infraestructura hospitalaria.

Finalmente, reiteró que la construcción de viviendas, la ampliación de servicios médicos y las obras de infraestructura forman parte de los proyectos prioritarios para Yucatán.

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