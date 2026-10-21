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Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial del 8% y convocan protesta en Siglo XXI

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguroi Social rechazan el aumento global del 8%, que incluye 4% directo al salario, y mantienen las protestas para exigir mejores condiciones laborales.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

21 de oct de 2026

1 min

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Los inconformes buscan que se otorgue un incremento de 10 por ciento directo al salario tabular
Los inconformes buscan que se otorgue un incremento de 10 por ciento directo al salario tabular / Cuartoscuro

Trabajadores inconformes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazaron la nueva propuesta de incremento salarial y anunciaron que mantendrán sus movilizaciones, al considerar insuficiente el aumento de 4 por ciento directo al salario tabular.

La inconformidad surgió después de que el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció un ajuste salarial global del 8 por ciento, compuesto por 4 por ciento al sueldo tabular y otro 4 por ciento correspondiente a la ayuda para el pago de renta de casa habitación.

Pese al acuerdo alcanzado entre la institución y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), grupos de trabajadores insistieron en que la propuesta no responde a sus demandas y convocaron a una nueva protesta en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México.

Los ajustes presupuestarios no deberán afectar la atención médica ni los servicios que reciben los derechohabientes.

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Los inconformes buscan que se otorgue un incremento de 10 por ciento directo al salario tabular, además de mejoras en las condiciones laborales, contratación de personal y abastecimiento de medicamentos e insumos médicos.

Asimismo, plantearon la realización de un Congreso Extraordinario para revisar la representación sindical y atender las demandas de los empleados que rechazan las negociaciones actuales.

La movilización fue convocada para este miércoles 21 de octubre, con punto de reunión en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Los trabajadores señalaron que continuarán con las protestas mientras no se alcance un acuerdo que responda a sus exigencias salariales y laborales.

IO

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