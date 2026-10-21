Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial del 8% y convocan protesta en Siglo XXI

Trabajadores inconformes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazaron la nueva propuesta de incremento salarial y anunciaron que mantendrán sus movilizaciones, al considerar insuficiente el aumento de 4 por ciento directo al salario tabular.

La inconformidad surgió después de que el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció un ajuste salarial global del 8 por ciento, compuesto por 4 por ciento al sueldo tabular y otro 4 por ciento correspondiente a la ayuda para el pago de renta de casa habitación.

Pese al acuerdo alcanzado entre la institución y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), grupos de trabajadores insistieron en que la propuesta no responde a sus demandas y convocaron a una nueva protesta en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México.

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¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Los inconformes buscan que se otorgue un incremento de 10 por ciento directo al salario tabular, además de mejoras en las condiciones laborales, contratación de personal y abastecimiento de medicamentos e insumos médicos.

Asimismo, plantearon la realización de un Congreso Extraordinario para revisar la representación sindical y atender las demandas de los empleados que rechazan las negociaciones actuales.

Oct 21, 2026 | 1:00 pm | CDMX | Rechazan trabajadores acuerdo entre el IMSS y el SNTSS, la marcha va. Luego del anuncio del incremento del 4% al salario tabular dado a conocer por el director general del IMSS, Zoé Robledo y el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos, los trabajadores han expresado su desacuerdo y reiteran que las movilizaciones continuarán, comenzando con la Mega Marcha anunciada para esta tarde. MEGA MARCHA ▪️ Inicio: 3:00 pm. ▪️ Punto de reunión: Centro Médico Siglo XXI (Av Cuauhtémoc, col Doctores) ▪️ Destino principal esperado: Oficinas Centrales IMSS (Paseo de la Reforma # 476, col Juárez) ▪️ Posibles afectaciones: Av Cuauhtémoc, Eje 3 Sur (Baja California / Viaducto) , Av Insurgentes (Sur y Centro) y Av Paseo de la Reforma ( Angel, Diana) #IMSS #MegaMarcha #Manifestaciones #Trabajadores 📷 Radio Fórmula — Izcalli Comunica (@izcallicom) October 21, 2026

La movilización fue convocada para este miércoles 21 de octubre, con punto de reunión en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Los trabajadores señalaron que continuarán con las protestas mientras no se alcance un acuerdo que responda a sus exigencias salariales y laborales.

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