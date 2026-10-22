Con el nuevo sistema de ingreso al bachillerato, el 98% obtiene lugar en una de sus tres primeras opciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a los estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) ante las críticas difundidas en redes sociales y reconoció su preparación y creatividad, además de destacar los resultados del nuevo sistema de ingreso a la educación media superior.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 22 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria respondió a un cuestionamiento sobre los comentarios despectivos dirigidos a alumnos del Conalep, pese al interés que han mostrado algunas empresas por contratar talento técnico mexicano.

"El Conalep es una gran institución, son muy creativos los estudiantes que salen de ahí", expresó Sheinbaum, quien también felicitó a los jóvenes por la manera en que respondieron a las críticas.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las críticas contra estudiantes del Conalep?

La presidenta rechazó las expresiones que pretenden establecer diferencias de calidad entre las instituciones públicas de educación media superior y sostuvo que ninguna escuela debe considerarse inferior a otra por su nombre o modalidad educativa.

Asimismo, cuestionó la idea de que las instituciones privadas ofrecen necesariamente una mejor educación que las públicas, así como la clasificación de los planteles por niveles de prestigio.

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Sheinbaum explicó que su Gobierno busca fortalecer el Bachillerato Nacional mediante nuevos planteles, actualización de planes de estudio y mayor colaboración con instituciones de educación superior.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la eliminación del examen Comipems?

La mandataria destacó que, tras la eliminación del examen de asignación Comipems en el Valle de México, aumentó el porcentaje de estudiantes que consiguen un lugar en alguna de sus primeras opciones de bachillerato.

De acuerdo con Sheinbaum, actualmente 98% de los jóvenes obtiene un espacio entre sus tres primeras preferencias, lo que les permite estudiar en planteles cercanos a sus domicilios.

Explicó que este resultado forma parte de una estrategia que incluye la ampliación de la infraestructura educativa, las becas Rita Cetina para estudiantes de secundaria y un sistema de inscripción que facilita la elección de escuelas.

La Secretaría de Educación Pública había reportado previamente que el nuevo mecanismo de asignación permitió que 99.3 por ciento de los estudiantes del Valle de México quedara en alguna de sus tres primeras opciones durante 2026.

Sheinbaum aclaró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) mantienen sus propios procesos de admisión, mientras que otras instituciones participan en el nuevo esquema.

Finalmente, reiteró su reconocimiento a los estudiantes del Conalep y sostuvo que el objetivo del Bachillerato Nacional es garantizar mayores oportunidades de acceso a la educación media superior sin establecer diferencias de prestigio entre las escuelas públicas.

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