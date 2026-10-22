Presidente del Senado niega haber pedido acceso a salón VIP del AICM; culpa a funcionario por oficio

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, negó haber autorizado la solicitud enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que los legisladores pudieran utilizar el Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El senador de Morena responsabilizó a Daniel Andrés Sibaja González, secretario técnico de la Mesa Directiva, de remitir el documento sin contar con la autorización del órgano legislativo.

La petición, fechada el 5 de octubre de 2026 y dirigida al canciller Roberto Velasco Álvarez, solicitaba facilidades para que los senadores accedieran a dicho espacio durante sus traslados aéreos en los días de sesiones.

El documento fue difundido por la senadora del PRI, Claudia Anaya, quien también negó haber solicitado ese beneficio.

¿Qué dijo Higinio Martínez sobre la solicitud del salón del AICM?

Martínez Miranda calificó el envío del oficio como un "error garrafal" y aseguró que el secretario técnico no tenía facultades para realizar la gestión por cuenta propia.

Explicó que algunos integrantes del Senado habían planteado revisar la posibilidad de utilizar el espacio por motivos de salud, pero aclaró que la Mesa Directiva nunca aprobó enviar una solicitud formal a la Cancillería.

El Salón de Protocolo del AICM es un espacio destinado principalmente a la atención de diplomáticos y actividades oficiales, por lo que la petición generó cuestionamientos sobre su posible utilización por parte de los legisladores.

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¿Qué pasará con el funcionario que solicitó el salón del AICM?

El presidente del Senado anunció que la actuación de Daniel Andrés Sibaja González será revisada durante la próxima reunión de la Mesa Directiva, programada para el martes.

Martínez Miranda señaló que el funcionario asumió atribuciones que no le correspondían al enviar directamente el oficio al titular de Relaciones Exteriores, sin contar con una instrucción formal.

Por ahora, no confirmó si se aplicará alguna sanción administrativa o si el secretario técnico continuará en su cargo.

🙄¡El salón VIP se pidió por generación espontánea! Higinio Martínez denuncia un “error garrafal” El senador @higinio_mtz se deslindó del oficio enviado a la @SRE_mx para solicitar acceso al Salón de Protocolo del AICM y aseguró que nadie autorizó semejante petición. Según explicó, todo fue una decisión unilateral del secretario técnico de la Mesa Directiva, quien cometió un “error garrafal”. Martínez negó que los senadores tengan privilegios o trato especial en el aeropuerto. ✈️ En resumen: apareció la solicitud, nadie la pidió y ahora resulta que el único que quería viajar en primera clase era el oficio. https://t.co/8cKVFf4v73 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 22, 2026

El legislador también rechazó que la solicitud hubiera sido promovida por Morena y reiteró que ningún integrante de la Mesa Directiva autorizó el documento.

La petición generó cuestionamientos sobre el acceso de los senadores a espacios reservados para funciones diplomáticas, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó autorizar el uso del salón solicitado.

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