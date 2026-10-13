Senado ratifica a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú; recibe 101 votos

El Senado de la República ratificó por unanimidad el nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propusiera su designación para encabezar la representación diplomática mexicana en ese país.

Durante la sesión de este martes 13 de octubre de 2026, el Pleno de la Cámara Alta aprobó el nombramiento con 101 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.

Tras la votación, el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, tomó protesta de ley a la diplomática, quien tendrá entre sus prioridades restablecer la confianza y fortalecer las relaciones bilaterales.

¿Quién es Lydia Antonio de la Garza, nueva embajadora de México en Perú?

Lydia Antonio de la Garza es diplomática de carrera y cuenta con más de 25 años de experiencia en el Servicio Exterior Mexicano.

Su trayectoria incluye responsabilidades en América del Norte, asuntos económicos, comercio exterior, migración y derechos humanos.

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Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero.

Desde mayo de 2026 se desempeñaba como encargada del despacho del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior.

Anteriormente, entre 2022 y 2025, fue observadora permanente alterna ante el Consejo de Europa, desde la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo, Francia.

¿Cuáles serán las prioridades de la nueva embajadora de México en Perú?

Durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidida por Alejandro Murat Hinojosa, la diplomática presentó un plan de trabajo con seis ejes prioritarios.

Entre sus propuestas destacan reactivar el Consejo de Asociación Estratégica, promover encuentros interparlamentarios y fortalecer la cooperación institucional y política.

También planteó impulsar el comercio y las inversiones entre México y Perú, principalmente en sectores como maquinaria, vehículos, manufactura, minería y agricultura.

Para ampliar estas oportunidades, buscará aprovechar los mecanismos de la Alianza del Pacífico y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

📸 Esta tarde, el pleno del @senadomexicano ratificó por unanimidad el nombramiento de Lydia Antonio de la Garza (@lydiaantoniodlg) como embajadora de México en Perú, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. La @SRE_mx le extiende una cordial felicitación y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad, con la certeza de que contribuirá al fortalecimiento de los lazos entre México y Perú, en favor de la prosperidad compartida entre ambos pueblos y la integración de América Latina. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 13, 2026

Senado respalda nueva etapa de relaciones entre México y Perú

Al presentar el dictamen ante el Pleno, el senador Alejandro Murat señaló que el nombramiento permitirá avanzar hacia una nueva etapa de diálogo y cooperación entre ambos países.

Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, consideró que la designación ofrece una oportunidad para recuperar la confianza bilateral y establecer una agenda de colaboración a largo plazo.

Con la aprobación del Senado y su toma de protesta, Lydia Antonio de la Garza quedó ratificada como embajadora de México en Perú, con una agenda enfocada en el diálogo político, la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones económicas.

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