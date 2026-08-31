Higinio Martínez perfila presidencia del Senado con llamado al diálogo rumbo a elecciones de 2027

El senador de Morena Higinio Martínez Miranda se prepara para asumir la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República durante el año legislativo que comienza este 1 de septiembre de 2026, con una conducción que, dijo, buscará privilegiar el consenso, la imparcialidad y el respeto a la pluralidad.

En entrevista radiofónica, el legislador mexiquense señaló que su función al frente de la Cámara Alta no será participar directamente en los debates, sino conducirlos conforme al reglamento y garantizar que las distintas expresiones políticas puedan intervenir.

Martínez sostuvo que su objetivo será contribuir a que los trabajos legislativos se desarrollen de manera ordenada y que las decisiones adoptadas por el Senado tengan utilidad para el país.

¿Cómo busca Higinio Martínez conducir el Senado?

El morenista afirmó que mantendrá comunicación con todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta.

Explicó que su trayectoria política ha estado marcada por la construcción de acuerdos y consideró que quien preside el Senado debe garantizar que senadoras y senadores puedan expresar sus posiciones dentro de las reglas parlamentarias.

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El reto se presenta en un contexto de creciente confrontación política ante la proximidad de las elecciones de 2027, aunque Martínez rechazó que los resultados electorales se definan desde la tribuna legislativa.

A su juicio, las elecciones dependen principalmente del desempeño de los gobiernos, los candidatos y el trabajo político realizado fuera del Congreso.

Higinio Martínez separa trabajo legislativo de elección de 2027

El senador consideró que, incluso con una buena conducción de la Mesa Directiva, el desempeño del Senado no necesariamente tendrá un impacto directo en las preferencias electorales.

Por ello, planteó mantener una separación entre la competencia partidista y la responsabilidad institucional que tendrá al encabezar las sesiones.

Martínez insistió en que todas las posiciones políticas deberán ser respetadas y que la presidencia del Senado debe garantizar condiciones para el debate.

Senado discutirá posibles cambios sobre doble nacionalidad

Entre los temas que podrían formar parte de la agenda legislativa, Higinio Martínez mencionó el debate sobre posibles regulaciones relacionadas con la doble nacionalidad para quienes aspiren a determinados cargos de alta representación.

Higinio Martínez, elegido por Morena para presidir el Senado



Higinio Martínez, elegido este domingo por Morena para convertirse en el próximo presidente del Senado, prometió una conducción basada en el diálogo, la conciliación y el respeto a la oposiciónhttps://t.co/Wp3ypW515v — El Dragonario (@el_dragonario) August 31, 2026

El legislador consideró que puestos como la Presidencia de la República y las gubernaturas requieren una revisión cuidadosa debido a su responsabilidad dentro del pacto federal.

En su opinión, quienes busquen cargos de esa magnitud deben representar sin dudas los intereses del país y garantizar el respeto a la soberanía nacional.

El nuevo periodo legislativo comenzará formalmente este 1 de septiembre, con una agenda que estará marcada tanto por reformas pendientes como por el escenario político previo a los comicios de 2027.

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