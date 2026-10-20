Senado recibe Ley de Ingresos 2027 y Miscelánea Fiscal; prevén votación el 27 de octubre

El Senado de la República inició el proceso de revisión de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, cuya discusión en el pleno está prevista para el próximo martes 27 de octubre, junto con las disposiciones que integran la Miscelánea Fiscal.

Este martes 20 de octubre, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, informó del turno de la minuta a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, encargadas de analizar el proyecto.

La propuesta, previamente aprobada por la Cámara de Diputados, contempla ingresos federales por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos para el próximo año.

¿Cuándo discutirá el Senado la Ley de Ingresos 2027?

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) estableció una ruta legislativa para analizar las iniciativas fiscales y llevar los dictámenes al pleno durante la próxima semana.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, explicó que las comisiones dictaminadoras sesionarán durante toda la jornada del miércoles 21 de octubre para avanzar en la revisión de los documentos.

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De acuerdo con el legislador, el martes 27 de octubre se contempla una sesión dedicada a discutir las tres leyes que forman parte de los asuntos fiscales pendientes.

Añorve también aseguró que Morena y sus aliados han mostrado resistencia a modificar las propuestas enviadas por la Cámara de Diputados.

PRI plantea reducir precio de la gasolina a 10 pesos

Durante una entrevista, Manuel Añorve cuestionó la política fiscal del Gobierno federal y sostuvo que las modificaciones tributarias buscan incrementar la recaudación.

El senador propuso que se aproveche la discusión del Paquete Económico 2027 para reducir el precio de la gasolina a 10 pesos por litro.

Asimismo, manifestó su preocupación por el crecimiento de la deuda pública, que, de acuerdo con sus declaraciones, podría alcanzar los 21.7 billones de pesos.

Estas afirmaciones fueron planteadas por el legislador como parte de las críticas del PRI a la propuesta económica federal.

¿Qué sigue para el Paquete Económico 2027?

Una vez concluida la revisión en comisiones, los dictámenes deberán someterse a discusión y votación en el pleno del Senado.

La Cámara Alta tiene como fecha límite el 31 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación.

En caso de que los senadores realicen modificaciones al texto aprobado por los diputados, la minuta deberá regresar a la Cámara de origen para su revisión.

Por ahora, el calendario acordado contempla concluir el debate de las disposiciones fiscales el martes 27 de octubre, antes del vencimiento del plazo constitucional.

IO