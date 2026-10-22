Reabren la autopista México-Toluca tras más de 36 horas de bloqueo; familiares de desaparecidos logran acuerdos

La circulación en la autopista México-Toluca fue restablecida durante los primeros minutos de este jueves 22 de octubre, después de que familiares de personas desaparecidas retiraron el bloqueo que mantenían desde el martes 20 de octubre, a la altura del municipio de Lerma, Estado de México.

La liberación de la vialidad ocurrió luego de que representantes de los colectivos de búsqueda alcanzaron acuerdos con autoridades mexiquenses, encabezadas por el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

La protesta, que se prolongó por más de 36 horas, provocó filas kilométricas de vehículos en dirección a la Ciudad de México, debido a que los manifestantes exigían avances en las investigaciones sobre el paradero de sus familiares.

Noticia Destacada Bloqueo en la México-Toluca cumple más de 19 horas; familiares de desaparecidos exigen respuestas

¿Qué acuerdos permitieron retirar el bloqueo en la México-Toluca?

Entre los compromisos alcanzados se encuentra la instalación de mesas de trabajo para revisar las carpetas de investigación de personas desaparecidas, así como la atención directa a las solicitudes presentadas por los colectivos.

El Gobierno del Estado de México informó que las autoridades mantendrán el diálogo con las familias y darán seguimiento a los casos expuestos durante las reuniones.

Tras el acuerdo, los manifestantes retiraron carpas, tiendas de campaña, piedras, ramas y otros objetos que habían colocado sobre la autopista, a la altura del kilómetro 48+200, en dirección a la capital del país.

✅ ACTUALIZACIÓN VIAL Se informa que la circulación en la Carretera Federal México-Toluca, km 48+200 (dirección CDMX), se encuentra totalmente liberada a las 12:30 a.m. Al corte de las 6:24 a.m., el tránsito fluye con normalidad. 🚘 Maneje con precaución y respete los límites de velocidad. #VialidadLibre #MéxicoToluca #Vialidad — Centro SICT Estado de México (@SICTEdoMex) October 22, 2026

Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional participaron en las labores de limpieza y supervisión de la zona, que se prolongaron aproximadamente una hora.

Finalmente, alrededor de las 00:07 h de este jueves comenzó a restablecerse el tránsito vehicular, con lo que concluyó el cierre carretero que afectó durante más de un día y medio a los automovilistas que circulaban entre Toluca y la Ciudad de México.

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