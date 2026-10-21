Trabajadores del IMSS convocan a megamarcha nacional el 30 de octubre.

Grupos de trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron este miércoles 21 de octubre la convocatoria a una megamarcha nacional programada para el próximo viernes 30 de octubre. La medida surge tras el rechazo a la reciente propuesta de incremento salarial.

El anunció de esta medida la realizó un representante del movimiento de trabajadores, durante la marcha de 21 de octubre en la Ciudad de México (CDMX). El video que fue difundido por El Universal y compartida en diversas redes sociales hace un llamado para unir a los trabajadores en la megamarcha.

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Trabajadores del IMSS rechazan incremento del 8%

Durante las movilizaciones realizadas este 21 de octubre desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia el Zócalo capitalino, los voceros del personal de salud manifestaron su disconformidad con el aumento del 8% presentado por el director general del instituto, Zoé Robledo, e impulsado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

🔴🚩 Trabajadores del IMSS anuncian megamarcha nacional el 30 de octubre. Habrá movilizaciones y bloqueos en varios puntos del país; el 31 de octubre harán Asamblea Constituyente. Acusan que el aumento salarial se acordó a sus espaldas. 📹: Sharon Mercado / @El_Universal_Mx https://t.co/PmLJOJdZHc — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) October 21, 2026

De acuerdo con los representantes de las bases inconformes, el esquema ofrecido que desglosa un 4% directo al tabulador salarial y un 4% destinado a prestaciones para la vivienda, no representa un incremento real suficiente. Los trabajadores sostienen la exigencia de un aumento salarial directo al tabulador de al menos 10%.

¿Cuál será la posible ruta de la megamarcha del IMSS del 30 de octubre?

La movilización principal fijada para el 30 de octubre contempla replicar y expandir los contingentes a nivel nacional con réplicas simultáneas en diversos estados de la República. En la Ciudad de México, se prevé que el contingente parta desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI con dirección a las oficinas centrales del IMSS y el Zócalo capitalino.

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