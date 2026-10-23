Becas Benito Juárez y Rita Cetina en Colima: más de 11 mil estudiantes se incorporan a los apoyos educativos

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, informó que más de 11 mil 500 estudiantes se incorporan a la Beca Benito Juárez, mientras que cerca de 80 mil alumnos reciben apoyos del programa Rita Cetina en sus distintas modalidades.

Durante el evento de entrega de Becas para el Bienestar, realizado este viernes 23 de octubre de 2026 en Colima, la mandataria estatal destacó los programas educativos del Gobierno federal y las acciones complementarias que desarrolla su administración para atender a estudiantes de distintos niveles escolares.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Vizcaíno Silva detalló que más de 24 mil alumnos de preparatorias del estado reciben actualmente la Beca Benito Juárez, programa destinado a apoyar la permanencia escolar.

¿Cuántos estudiantes reciben las Becas para el Bienestar en Colima?

La gobernadora explicó que los apoyos educativos federales se complementan con el programa estatal ColiBecas, mediante el cual se entregan recursos y beneficios a estudiantes desde preescolar hasta educación superior.

Señaló que su administración estableció becas universales para alumnos de preescolar y universidad, con el propósito de ampliar la cobertura de los programas nacionales.

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Vizcaíno Silva sostuvo que estos recursos buscan ayudar a las familias con gastos de transporte, alimentación y materiales escolares, además de reducir las dificultades económicas que pueden provocar el abandono de los estudios.

"Buscamos hacer todo lo posible para que nuestras niñas, niños y jóvenes vayan a la escuela, se queden en la escuela y aprovechen al máximo la escuela", expresó.

Indira Vizcaíno destaca las visitas de Sheinbaum a Colima

Durante su intervención, la gobernadora informó que Claudia Sheinbaum ha realizado 11 visitas a Colima desde que asumió la Presidencia de México, hace poco más de dos años.

Consideró que estos recorridos permiten revisar directamente las necesidades del estado, así como supervisar proyectos de infraestructura, hospitales, escuelas y servicios públicos.

La mandataria estatal señaló que la presencia de autoridades federales facilita el seguimiento de programas sociales y proyectos de inversión.

Asimismo, agradeció la participación del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y del coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León.

¿Qué dijo Indira Vizcaíno sobre su administración en Colima?

La gobernadora destacó que los programas educativos son parte de las prioridades presupuestales de su administración y afirmó que la educación representa una herramienta para ampliar las oportunidades de niñas, niños y jóvenes.

También informó que le resta aproximadamente un año en el cargo y señaló que continuará con las acciones destinadas a fortalecer los servicios públicos y los apoyos sociales.

Finalmente, reiteró que los programas de becas federales y estatales buscan favorecer la permanencia escolar y apoyar a las familias colimenses durante las distintas etapas de formación académica.

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