Indira Vizcaíno anuncia más de 20 mil viviendas y casi 200 consultorios para Colima

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, destacó este sábado 5 de septiembre los proyectos federales que, afirmó, ya tienen impacto en la entidad, durante el evento “Honestidad y resultados en Colima”, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de la presentación territorial de su Segundo Informe de Gobierno.

Vizcaíno señaló que la visita representa la novena ocasión en menos de dos años en que Sheinbaum acude a Colima y aseguró que existe coordinación permanente entre el gobierno estatal y la administración federal.

Durante su discurso, la mandataria estatal puso énfasis en vivienda, salud e infraestructura, además de respaldar la estrategia del gobierno federal frente a los retos económicos y políticos del país.

¿Cuántas viviendas se construirán en Colima?

Vizcaíno informó que el Programa de Vivienda para el Bienestar contempla más de 20 mil viviendas para Colima, de las cuales más de 3 mil ya se encuentran en construcción.

La gobernadora sostuvo que este proyecto busca atender las dificultades que enfrentan familias que no pueden adquirir una vivienda mediante los mecanismos tradicionales del mercado.

También señaló que el objetivo es evitar que la población tenga que trasladarse a zonas alejadas de servicios básicos y centros de trabajo para acceder a una casa propia.

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Colima tendrá casi 200 consultorios de salud

En materia sanitaria, Vizcaíno anunció que la entidad contará con casi 200 consultorios del Sistema Universal de Salud, planteados para ofrecer atención oportuna ante padecimientos y consultas de primer contacto.

La gobernadora agregó que recientemente se confirmó una inversión de alrededor de 100 millones de pesos para la rehabilitación integral del Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar, conocido en Colima como Hospital Universitario.

Indira Vizcaíno destaca modernización del puerto

Entre otros proyectos, Vizcaíno mencionó la modernización del puerto de Colima como parte de las obras que considera estratégicas para el futuro económico del estado.

La mandataria también respaldó la postura de Sheinbaum en la relación con Estados Unidos y retomó el principio de “colaboración sin subordinación”, con respeto a la soberanía nacional.

Gobernadora respalda resultados del Segundo Informe

Vizcaíno sostuvo que el Segundo Informe permite conocer no sólo cifras y obras, sino también la dirección política del gobierno federal.

En su mensaje final, afirmó que Colima mantendrá su respaldo a la administración de Sheinbaum y señaló que el objetivo compartido es avanzar hacia un país con más derechos, justicia, soberanía y bienestar.

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