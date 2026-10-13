Presidenta Sheinbaum responde a protestas del IMSS y promete mejorar salarios, contratos y abasto de medicamentos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno atenderá las demandas de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), particularmente las relacionadas con condiciones laborales, contratación de personal y desabasto de medicamentos.

Durante su conferencia matutina de este martes 13 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria respondió a las inconformidades del personal médico y de enfermería, que tiene prevista una nueva manifestación durante la tarde.

Sheinbaum señaló que las protestas deberán desarrollarse de manera pacífica y garantizó que las autoridades escucharán los planteamientos de los trabajadores.

También presentó un balance de las inversiones realizadas en infraestructura hospitalaria, equipamiento y contratación de personal durante los primeros dos años de su administración.

Sheinbaum promete atender demandas de trabajadores del IMSS

La presidenta reconoció que todavía existen trabajadores contratados durante la pandemia de COVID-19 que no cuentan con condiciones laborales adecuadas.

Afirmó que su administración buscará regularizar esos contratos y avanzar en la contratación de médicos especialistas.

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También anunció que se trabaja en una propuesta para incrementar las becas de los médicos residentes durante 2027, debido a que algunos reciben aproximadamente 7 mil pesos mensuales.

Sheinbaum indicó que el director general del IMSS, Zoé Robledo, instruyó a los responsables de hospitales y delegaciones a realizar diagnósticos directos sobre las condiciones de las unidades médicas.

¿Cuánto aumentará el salario de los trabajadores del IMSS?

Respecto de la revisión salarial, la mandataria explicó que el incremento en el ingreso conjunto de los trabajadores será de 5.1 por ciento, al considerar el salario tabular y una prestación adicional contemplada en su contrato colectivo.

Aclaró que la modificación no debe interpretarse únicamente como un aumento de 2.9% al sueldo base, pues existen otros conceptos que forman parte del ingreso del personal.

Sheinbaum recordó que este miércoles 14 de octubre se realizará una consulta sindical sobre el ajuste salarial.

Gobierno federal reporta inversión de 46 mil 700 millones de pesos en hospitales

Durante su intervención, la presidenta destacó que en los primeros dos años de su administración se concluyeron 34 hospitales, que representan mil 840 camas adicionales, con una inversión de 46 mil 700 millones de pesos.

Detalló que siete hospitales corresponden al ISSSTE, siete al IMSS y 20 al IMSS-Bienestar.

Asimismo, informó que se rehabilitaron 650 quirófanos, se adquirieron equipos médicos y se incrementó 36 por ciento el número de consultas de especialidad.

También reportó la contratación de 22 mil 456 médicas y médicos, así como la incorporación de personal de enfermería.

Sheinbaum reconoce problemas de distribución de medicamentos

La mandataria admitió que persisten fallas en el abastecimiento de medicamentos, principalmente durante su traslado desde los almacenes hasta hospitales y centros de salud.

Por ello, planteó modernizar los sistemas de distribución mediante herramientas digitales, expedientes clínicos electrónicos y procesos automatizados.

Explicó que el Gobierno federal busca contar con un sistema que permita conocer las existencias de medicamentos y dar seguimiento a los pedidos desde los proveedores hasta las unidades médicas.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que las manifestaciones de los trabajadores del IMSS serán atendidas mediante el diálogo, mientras continúan las revisiones de infraestructura, personal y abastecimiento en los hospitales del país.

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