Pagos de Becas Bienestar en Yucatán: Consulta qué día te toca cobrar el apoyo “Benito Juárez” y “Jóvenes Escribiendo el Futuro”

Los estudiantes de preparatoria y universidad que reciben las Becas para el Bienestar podrán consultar desde este lunes 19 de octubre el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026, con depósitos escalonados de acuerdo con la inicial del apellido paterno.

En Yucatán, los beneficiarios que ya cuentan con su tarjeta bancaria deberán identificar la fecha que les corresponde para recibir el apoyo económico.

Durante la Mañanera del Pueblo, Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, presentó el calendario oficial, que contempla pagos hasta el viernes 30 de octubre.

El funcionario destacó que este año los recursos comenzarán a entregarse desde octubre, a diferencia de ciclos escolares anteriores, cuando el primer depósito se realizaba hasta diciembre.

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Explicó que el adelanto fue posible porque las instituciones educativas concluyeron anticipadamente la carga de matrícula de sus estudiantes, lo que permitió avanzar en la dispersión de los recursos.

Calendario de pagos de las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

Los depósitos se distribuirán durante dos semanas, conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario. Estas son las fechas anunciadas para octubre de 2026:

Lunes 19 de octubre: apellidos que comienzan con A y B.

Martes 20 de octubre: apellidos que comienzan con C.

Miércoles 21 de octubre: apellidos que comienzan con D, E y F.

Jueves 22 de octubre: apellidos que comienzan con G.

Viernes 23 de octubre: apellidos que comienzan con H, I, J, K y L.

Lunes 26 de octubre: apellidos que comienzan con M.

Martes 27 de octubre: apellidos que comienzan con N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 28 de octubre: apellidos que comienzan con R.

Jueves 29 de octubre: apellidos que comienzan con S.

Viernes 30 de octubre: apellidos que comienzan con T, U, V, W, X, Y y Z.

Las fechas corresponden a estudiantes que ya están incorporados a los programas y reciben sus recursos mediante una tarjeta bancaria. Por ello, se recomienda revisar la inicial del apellido paterno y tomar en cuenta el día asignado para la dispersión.

¿Cuánto depositan las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El monto depende del programa en el que esté inscrito cada estudiante. La Beca Universal Benito Juárez, dirigida a alumnos de preparatorias públicas, entrega mil 900 pesos bimestrales.

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En tanto, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinado a estudiantes de educación superior que cumplen con los requisitos de incorporación, otorga 5 mil 800 pesos cada dos meses.

Estos apoyos buscan contribuir a la continuidad de los estudios y cubrir parte de los gastos relacionados con la educación de los beneficiarios.

¿Qué pasa con los estudiantes de nuevo ingreso?

Los estudiantes que se inscribieron recientemente a alguno de estos programas deberán esperar una convocatoria posterior para recibir su tarjeta bancaria.

De acuerdo con León Trujillo, los nuevos beneficiarios serán convocados durante noviembre y diciembre para la entrega de sus tarjetas. Por lo tanto, no forman parte del grupo que recibirá el depósito conforme al calendario del 19 al 30 de octubre.

Quienes ya cuentan con su tarjeta deberán verificar la fecha que corresponde a la inicial de su apellido paterno y consultar sus movimientos bancarios para confirmar la recepción del apoyo.