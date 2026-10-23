Claudia Sheinbaum aclara que la Modalidad 40 del IMSS no desaparece, se buscan frenar fraudes en pensiones de hasta 90 mil pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no será eliminada y continuará vigente para los trabajadores que cumplan con los requisitos legales.

Explicó que las medidas adoptadas buscan impedir fraudes y evitar que personas sin derecho a este esquema obtengan pensiones elevadas.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 23 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria respondió a los cuestionamientos sobre los cambios aprobados por el Consejo Técnico del IMSS y las críticas surgidas entre legisladores.

Sheinbaum aseguró que la decisión no modifica la Ley del Seguro Social ni requiere aprobación del Congreso, debido a que únicamente contempla mecanismos para prevenir irregularidades.

¿La Modalidad 40 del IMSS desaparecerá?

La presidenta rechazó que el Gobierno federal pretenda cancelar este esquema de pensiones y sostuvo que continuará disponible para quienes tengan derecho a utilizarlo.

"No se cancela la Modalidad 40. A lo mejor hubo un malentendido. La Modalidad 40, que está garantizada en la ley, continúa", expresó.

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Explicó que el IMSS detectó casos de personas que habrían accedido de manera irregular a esta modalidad, con pensiones que podían alcanzar entre 80 mil y 90 mil pesos mensuales.

Por ello, señaló que las medidas aprobadas buscan evitar el uso indebido de recursos públicos y garantizar que los beneficios lleguen exclusivamente a quienes cumplan los requisitos establecidos.

¿Por qué el IMSS estableció medidas contra fraudes en pensiones?

Sheinbaum explicó que el Consejo Técnico del IMSS aprobó disposiciones para impedir que personas sin derecho a la Modalidad 40 obtengan pensiones mediante mecanismos irregulares.

El acuerdo fue publicado el 21 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), bajo el número ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, relacionado con la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio y la adopción de medidas temporales.

La presidenta adelantó que su administración prepara información sobre el número de casos detectados y su posible afectación al erario.

¿Zoé Robledo comparecerá ante el Congreso por la Modalidad 40?

Ante los planteamientos de legisladores para llamar a comparecer al director general del IMSS, Zoé Robledo, la mandataria aseguró que no existe ningún impedimento para que explique las decisiones adoptadas.

"Él puede ir a comparecer, no hay nada que esconder", afirmó.

Sheinbaum sostuvo que todos los funcionarios públicos deben acudir al Congreso cuando sean convocados y reiteró que el Gobierno federal no busca eliminar derechos de los trabajadores.

Finalmente, señaló que las medidas contra posibles fraudes también son analizadas por instancias como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Consejería Jurídica.

La presidenta insistió en que el propósito es evitar irregularidades en el sistema de pensiones sin afectar la continuidad legal de la Modalidad 40.

IO