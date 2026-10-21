Monreal advierte complicaciones para aprobar el Presupuesto 2027 pese a ingresos de 10.6 billones de pesos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 será particularmente complicada, pese a que se contemplan ingresos por 10.6 billones de pesos.

En entrevista radiofónica, el legislador explicó que las obligaciones financieras del Gobierno federal reducen cada vez más los recursos disponibles para atender nuevas necesidades y proyectos de desarrollo.

Monreal señaló que entre los principales factores que presionan las finanzas públicas se encuentran los compromisos laborales, el pago de jubilaciones, las necesidades de las universidades públicas y el presupuesto destinado a educación, salud y mantenimiento de infraestructura.

¿Por qué será complicada la aprobación del Presupuesto 2027?

El coordinador morenista explicó que la Cámara de Diputados enfrenta numerosas solicitudes para incrementar los recursos destinados a distintos sectores, lo que dificulta la distribución del dinero público.

"Cada vez es más reducido el margen para poder orientar el desarrollo", expresó Monreal, quien reconoció que los legisladores ya recibieron cientos de peticiones para ampliar partidas presupuestales o atender asuntos urgentes.

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El diputado sostuvo que estas obligaciones representan un desafío para la elaboración del presupuesto, debido a que deben distribuirse los recursos disponibles entre compromisos existentes y nuevas necesidades.

¿Cuándo comenzará la discusión del Presupuesto 2027?

Monreal Ávila adelantó que la Cámara de Diputados iniciará el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación el próximo 6 de noviembre, con el propósito de definir la distribución de los recursos públicos para el siguiente año.

El legislador insistió en que el presupuesto deberá ajustarse a las condiciones económicas del país, ante las solicitudes de mayores recursos para sectores como educación, salud e infraestructura.

"Partimos de una premisa fundamental: requiere la nación más dinero", expresó el coordinador de Morena, al referirse a las dificultades para atender todas las necesidades con los ingresos previstos.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 14 de octubre la Ley de Ingresos de la Federación 2027, que contempla recursos por aproximadamente 10.6 billones de pesos, incluidos ingresos tributarios y financiamiento.

Aunque el análisis presupuestal comenzará en noviembre, Monreal ha señalado que la votación del dictamen en el pleno podría realizarse entre el 9 y el 13 de ese mes, antes del plazo constitucional del 15 de noviembre.

El diputado reiteró que la asignación de recursos exigirá establecer prioridades, debido a que una parte importante del gasto público ya está comprometida con obligaciones laborales, pensiones y el funcionamiento de servicios esenciales.

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