México emite alerta de viaje por protestas en Francia este fin de semana; advierte riesgo de violencia y saqueos

El Gobierno de México emitió este viernes 23 de octubre de 2026 una alerta dirigida a los ciudadanos mexicanos que se encuentran en Francia, ante el riesgo de que las manifestaciones previstas para este fin de semana deriven en actos de violencia, vandalismo, robos y saqueos.

A través de sus redes sociales, la Embajada de México en Francia recomendó a los connacionales extremar precauciones, mantenerse informados y seguir las indicaciones de las autoridades francesas durante las movilizaciones programadas para el sábado 24 de octubre.

La representación diplomática también pidió verificar las condiciones de seguridad y las posibles restricciones de movilidad antes de realizar desplazamientos, debido a que las protestas podrían afectar el funcionamiento del transporte público.

¿Por qué México emitió una alerta por las protestas en Francia?

La advertencia ocurre después de los disturbios registrados durante las manifestaciones del pasado 17 de octubre, cuando miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades francesas para protestar por la inflación, el costo de vida, las condiciones laborales y la situación del sistema educativo.

Durante aquellas movilizaciones se reportaron actos vandálicos, daños a edificios públicos y saqueos en establecimientos comerciales.

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Ante la convocatoria de nuevas protestas, el Ministerio del Interior de Francia anunció un refuerzo de los dispositivos policiales y medidas de vigilancia para prevenir enfrentamientos.

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron planteó restricciones a determinadas manifestaciones con el objetivo de recuperar el orden público en las zonas afectadas.

¿Qué recomendaciones hizo la Embajada de México en Francia?

La representación diplomática mexicana pidió a los ciudadanos consultar fuentes oficiales para conocer la evolución de las protestas y las medidas que adopten las autoridades locales.

Asimismo, recomendó comprobar posibles cierres de calles, restricciones al tránsito y toques de queda antes de trasladarse a cualquier punto donde estén previstas movilizaciones.

También sugirió verificar los horarios y la operación del transporte público, ante la posibilidad de modificaciones o suspensiones del servicio.

⚠️Manifestaciones en Francia 📍Mantente informado y actúa con prudencia. 📞Si necesitas asistencia o protección consular, contacta a la Sección Consular de la Embajada de México en Francia: +33613535574 https://t.co/4im3uDTyRU — Ambassade du Mexique (@EmbaMexFra) October 23, 2026

¿Cuáles son los teléfonos de emergencia para mexicanos en Francia?

La Embajada de México recordó que su sección consular permanece atenta a la situación y puso a disposición de los connacionales el número de emergencia +33 6 13 53 55 74.

Además, informó que en territorio francés están disponibles los siguientes teléfonos:

17: Policía.

18: Bomberos.

15: Urgencias médicas.

La representación mexicana reiteró la importancia de mantenerse informados mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones de seguridad durante las manifestaciones previstas para este fin de semana.

Hasta el momento, la alerta no constituye una prohibición de viajar a Francia, sino una recomendación preventiva para los mexicanos que se encuentran en ese país.

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