Segob llama al diálogo ante paro nacional de transportistas del 26 de octubre y pide evitar afectaciones

La Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su disposición a establecer mesas de diálogo con las organizaciones de autotransportistas que anunciaron un paro nacional para el próximo lunes 26 de octubre de 2026, con el objetivo de atender sus demandas y evitar afectaciones a la ciudadanía.

A través de un comunicado, la dependencia federal reconoció las preocupaciones del sector y aseguró que existen mecanismos institucionales para revisar sus planteamientos y alcanzar acuerdos con las autoridades correspondientes.

El posicionamiento ocurre después de que representantes del autotransporte de carga anunciaran movilizaciones en distintas carreteras del país, ante los problemas de inseguridad, extorsiones, incremento de costos operativos y propuestas fiscales que consideran perjudiciales para sus actividades.

¿Qué dijo Gobernación sobre el paro de transportistas del 26 de octubre?

La Segob hizo un llamado a las organizaciones participantes para privilegiar las negociaciones y evitar interrupciones que afecten la circulación vehicular y la distribución de mercancías.

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La dependencia sostuvo que mantiene abiertos los canales de comunicación para atender las solicitudes de los transportistas mediante mesas de trabajo con las instituciones competentes.

Asimismo, reiteró que su objetivo es encontrar soluciones a través del entendimiento y la colaboración con los representantes del sector.

#SEGOBInforma 📢 Reitera #Segob disposición al diálogo con organizaciones de transportistas Comunicado: 📄 https://t.co/b9AY0Rr50q https://t.co/HI7qGYomJS — Gobernación (@SEGOB_mx) October 23, 2026

La Secretaría de Gobernación reiteró su disposición a mantener el diálogo con las organizaciones para buscar acuerdos antes de las movilizaciones previstas para el lunes.

Hasta el momento, el comunicado no establece una fecha para las mesas de trabajo ni confirma acuerdos que permitan cancelar el paro nacional.

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