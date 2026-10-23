Presidenta Claudia Sheinbaum revela discusión con Maru Campos por exfiscal de Chihuahua; gobernadora le habría denunciado corrupción

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sostuvo una reunión con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, en la que hubo momentos de tensión por la investigación contra el exfiscal estatal y la presunta entrada de agentes extranjeros a territorio mexicano sin autorización.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 23 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria relató que el encuentro ocurrió en una sala del aeropuerto de Ciudad Juárez, a petición de la propia gobernadora, durante la gira de informes de su administración.

Sheinbaum aseguró que Campos le atribuyó al exfiscal la responsabilidad por el ingreso de agentes extranjeros a Chihuahua y le comentó que las autoridades estatales habían detectado presuntos actos de corrupción relacionados con el exfuncionario.

¿Qué pasó durante la reunión entre Sheinbaum y Maru Campos?

La presidenta explicó que la conversación comenzó con reclamos de la gobernadora, quien cuestionó que se hubiera mencionado una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional.

Sheinbaum aclaró que sus señalamientos no estaban dirigidos personalmente contra Campos, sino a la presunta actuación irregular de funcionarios por permitir el ingreso de agentes extranjeros.

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Según la versión de la mandataria, la gobernadora respondió que el responsable había sido su exfiscal y que ella desconocía la entrada de los agentes.

Además, afirmó que Campos le mencionó posibles irregularidades patrimoniales del exfuncionario, incluida su presunta relación con casinos.

Ante estas afirmaciones, Sheinbaum aseguró que le recomendó presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

¿Qué acusaciones hizo Maru Campos sobre el exfiscal de Chihuahua?

Sheinbaum afirmó que durante el encuentro del 19 de septiembre le propuso a la gobernadora presentar las pruebas sobre las presuntas irregularidades del exfiscal ante la Fiscalía de Chihuahua.

También aseguró que ofreció facilitar una reunión con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), que posteriormente se llevó a cabo.

De acuerdo con la versión presidencial, Campos expuso ante la fiscal federal los mismos señalamientos relacionados con la entrada de agentes extranjeros y posibles actos de corrupción.

La mandataria insistió en que no existió un acuerdo político para actuar contra el exfiscal, pues las investigaciones y decisiones judiciales corresponden a las autoridades competentes.

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¿Qué respondió Sheinbaum a los señalamientos contra Ariadna Montiel?

La presidenta también reveló que durante la conversación Maru Campos expresó sospechas sobre presuntos vínculos de Ariadna Montiel con el crimen organizado en Chihuahua.

Sheinbaum aseguró que pidió a la gobernadora presentar las pruebas correspondientes, si contaba con elementos para sustentar una denuncia.

"Si tienes pruebas, preséntalas", recordó la mandataria, quien sostuvo que hasta ese momento no tenía conocimiento de que se hubiera presentado evidencia para respaldar la acusación.

Los señalamientos de Campos no constituyen hechos acreditados y deben distinguirse de una investigación formal o una resolución judicial.

¿Se rompió la relación entre el Gobierno federal y Chihuahua?

Sheinbaum reconoció que hubo un momento de tensión durante la reunión, pero negó que el encuentro terminara con una ruptura entre ambas administraciones.

Explicó que, al concluir la conversación, acordaron mantener una relación institucional para atender las necesidades de Chihuahua, particularmente en seguridad y otros asuntos que requieren coordinación federal.

La presidenta sostuvo que la gobernadora puede acudir a la Secretaría de Gobernación o a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para solicitar apoyo.

Finalmente, reiteró que las diferencias políticas no deben afectar los servicios y la atención que recibe la población de Chihuahua, por lo que descartó que la discusión comprometa la colaboración entre ambos gobiernos.

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