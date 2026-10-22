Detienen a pasajero procedente de Miami con casi 10 kilos de sustancias ilícitas en el AICM

Elementos de seguridad federal detuvieron a un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos, luego de localizar cerca de 10 kg de sustancias ilícitas ocultas en su equipaje, durante una inspección en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad federal a través de su cuenta de X, el aseguramiento fue realizado por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades señalaron que el hallazgo ocurrió como parte de las revisiones de seguridad que se realizan a los pasajeros y sus pertenencias en los puntos de ingreso al territorio nacional.

¿Qué sustancias ilícitas encontraron en el equipaje del pasajero?

El Gabinete de Seguridad informó que, mediante equipos de rayos X, tecnología especializada y el apoyo de un sensor canino, los agentes identificaron cuatro bolsas que contenían sustancias sospechosas.

Tras las pruebas correspondientes, las muestras dieron resultados positivos a sulfato de pseudoefedrina, considerado un precursor químico, y morfina.

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Por estos hechos, el pasajero fue detenido, mientras que las sustancias quedaron aseguradas por las autoridades federales.

¿Qué informaron las autoridades sobre el decomiso en el AICM?

El Gabinete de Seguridad destacó que las acciones de vigilancia en las terminales aéreas forman parte de la estrategia para impedir el ingreso de sustancias ilícitas al país.

Asimismo, reiteró que las instituciones federales mantienen la coordinación en los puntos de entrada al territorio nacional para detectar posibles operaciones de tráfico de drogas y precursores químicos.

En el @AICM_mx, elementos de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, detectaron cerca de 10 kilos de sustancias ilícitas, ocultas en el equipaje de un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos, quien fue detenido. Mediante equipos de rayos X, tecnología especializada y el apoyo de un sensor canino, se identificaron cuatro bolsas con sustancias que dieron resultados positivos a sulfato de pseudoefedrina, precursor químico, y morfina. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen la vigilancia en los puntos de ingreso al país para impedir el tráfico de sustancias ilícitas y proteger la seguridad de la población. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 22, 2026

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del detenido ni se ha precisado la cantidad correspondiente a cada una de las sustancias encontradas.

Tampoco se informó sobre el destino que tendría el cargamento o si existen otras personas relacionadas con el caso.

IO