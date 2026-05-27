Fiscalía CDMX descarta imputación contra Maru Campos; cierra caso promovido por Javier Corral

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que no existe una imputación formal contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, luego de concluir las investigaciones derivadas de una denuncia presentada por el senador Javier Corral.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia capitalina precisó que la Fiscalía de Asuntos Especiales determinó que no había elementos suficientes para ejercer acción penal, por lo que el expediente fue concluido sin proceder judicialmente contra la mandataria estatal.

La institución aclaró que, contrario a versiones difundidas recientemente, la resolución ministerial estableció que no se acreditó la existencia de un delito que perseguir por parte de la autoridad investigadora.

Aclaran audiencia relacionada con impugnación de Javier Corral

La FGJCDMX también explicó que la audiencia previamente notificada a Campos no correspondía a una acusación penal directa, sino a un recurso de impugnación promovido por el exgobernador y actual senador Javier Corral.

De acuerdo con la Fiscalía, dicha diligencia no implicaba responsabilidad penal ni una nueva imputación contra la titular del Ejecutivo de Chihuahua.

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El caso surgió a partir de una denuncia relacionada con presunto secuestro, derivada de hechos vinculados al intento de ejecutar una orden de aprehensión contra Corral por supuestos delitos de peculado y desvío de recursos públicos.

Maru Campos acusa persecución política

En semanas recientes, Maru Campos aseguró que existe una ofensiva política en su contra y sostuvo que continuará desempeñando sus funciones como gobernadora de Chihuahua pese a los procesos y señalamientos públicos.

Fiscalía CDMX informa pic.twitter.com/UFnykPstDX — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 27, 2026

La mandataria estatal afirmó que distintos sectores del poder político han intensificado acciones en su contra, luego de la controversia generada por las investigaciones y denuncias impulsadas por Javier Corral.

Con el pronunciamiento de la Fiscalía capitalina, el caso queda sin consecuencias penales para la gobernadora, al menos en el ámbito de competencia de la autoridad ministerial de la Ciudad de México.

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