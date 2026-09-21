Claudia Sheinbaum revela acuerdos con Maru Campos tras reunión en Chihuahua: Segob y SSPC darán seguimiento

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes 21 de septiembre que, tras su reunión con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, ambas acordaron mantener la coordinación institucional entre los gobiernos federal y estatal, principalmente a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que los asuntos generales planteados por la administración de Chihuahua serán canalizados mediante Gobernación, mientras que los temas relacionados con seguridad continuarán bajo coordinación con el secretario Omar García Harfuch.

El encuentro entre ambas mandatarias ocurrió el sábado durante la visita presidencial a Ciudad Juárez. Campos había solicitado previamente una reunión para abordar asuntos relacionados con seguridad y otros temas de interés para la entidad.

¿Qué acordaron Sheinbaum y Maru Campos en Chihuahua?

Sheinbaum sostuvo que la ruta definida consiste en mantener canales institucionales entre ambos niveles de gobierno.

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“Cualquier tema que ella tenga de coordinación con el Gobierno de México, pues a través de la Secretaría de Gobernación, y en temas de seguridad con el secretario de Seguridad”, explicó la mandataria.

La propia gobernadora informó después del encuentro que ambas reconocieron la necesidad de mejorar sus canales de comunicación, aunque mantienen diferencias en determinados asuntos.

Sheinbaum aborda investigación por presencia de agentes estadounidenses

Otro de los temas tratados fue la presencia de integrantes de una agencia estadounidense en un operativo realizado en Chihuahua.

Sheinbaum recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación sobre esos hechos y señaló que será esa institución la responsable de determinar si existen responsabilidades.

#MañaneraDelPueblo. Informa @Claudiashein sobre los temas abordados con la gobernadora de Chihuahua, @MaruCampos_G. La investigación sobre la presencia de agentes de la CIA le corresponde realizarla a la @FGRMexico . pic.twitter.com/vA0vKoRvit — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 21, 2026

La Presidenta ya había señalado anteriormente que cualquier colaboración de autoridades estatales con agencias extranjeras en materia de seguridad debe cumplir con los mecanismos establecidos por la legislación mexicana y contar con la intervención de autoridades federales.

Sheinbaum agregó que Campos reconoció durante la conversación que corresponde a la Fiscalía resolver ese expediente.

La mandataria insistió en que, independientemente de las diferencias que han existido entre ambos gobiernos, la coordinación institucional continuará en los asuntos que involucren a Chihuahua y a la Federación.

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